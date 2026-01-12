Connect with us

FOTO: CSM Unirea a reluat antrenamentele, la începutul anului 2026. Lotul de jucători și noutăți

Echipa de fotbal CSM Unirea și-a reluat luni antrenamentele, după vacanța de iarnă sub comanda noului staff tehnic, coordonat de antrenorul principal Dragoș Militaru.

La reunire au fost prezenți 28 de jucători, potrivit reprezentanților clubului. Printre aceștia, și Andreas Mihaiu, sosit în această iarnă de la CSM Slatina.

Mijlocașul Ionuț Tănase a reziliat contractul cu CSM Unirea Alba Iulia, luni dimineața.

Primul antrenament din 2026

Reunirea a început cu o ședință organizată la stadion. Apoi, echipa a susținut primul antrenament al anului pe terenul sintetic de la Micești, care a fost deszăpezit.

Fotbaliștii vor continua pregătirea în această locație.

Lotul de jucători

  • Portari: Darius Roman, Bogdan Ștefan, Ianis Herlea
  • Fundași: Cornel Ardei, Alex Ondreykovic, Ionuț Balaur, Tudor Vomir, Denis Giosu, Bogdan Szijj, Mihalis Jurj
  • Mijlocași: Paulian Banu, Răzvan Pîntea, Alexandru Giurgiu, Amir Jorza, Eduard Ardeiu, Rareș Stanciu, Vlad Lambru, Andrei Gavrilă, Mihai Butnariu, Alexandru Pop, Valentin Borcea, Andreas Mihaiu (CSM Slatina)
  • Atacanți: Andrei Banyoi, Ștefan Glonț, Ștefan Blănaru, Denis Golda, Alexandru Cîșlariu

Darius Indrei a fost prezent la reunire și a efectuat antrenamentul, reluând alergările. Răzvan Fetița este învoit, au anunțat reprezentanții clubului.

Program meciuri

Meciuri amicale:

  • 24 ianuarie 2026, cu CSC Șelimbăr
  • 31 ianuarie 2026, cu Corvinul Hunedoara

Locațiile și orele vor fi stabilite în funcție de condițiile climatice.

3-13 februarie 2026 - Cantonament în Turcia (Antalya)

Perioada va include antrenamente specifice pregătirii de iarnă și trei meciuri amicale, adversarii urmând a fi anunțați ulterior.

După revenirea din Antalya, echipa se va pregăti la Stadionul Cetate, unde sunt programate încă două meciuri amicale, în 21 februarie:

  • ora 11.00 - CSM Deva
  • ora 15.00 - Kids Brașov

Primul meci oficial din 2026 va avea loc sâmbătă, 28 februarie, acasă, contra CIL Blaj.

foto: CSM Unirea Alba Iulia/ Facebook

