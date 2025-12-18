Connect with us

FOTO Cum puteți identifica norma de poluare și capacitatea cilindrică, în Cartea de Identitate a Vehiculului. Precizările RAR

evacuare esapament masina poluare co2

acum 13 secunde

Cum puteți identifica norma de poluare și capacitatea cilindrică, în Cartea de Identitate a Vehiculului. Unii dintre proprietari de autovehicule se confruntă cu dificultăți atunci când trebuie să identifice informații tehnice esențiale despre mașina lor din Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Registrul Auto Român (RAR) a primit în ultima perioadă mai multe întrebări referitoare la identificarea normei de poluare și a capacității cilindrice a mașinilor în CIV.

Astfel, reprezentanții instituției au pregătit mai multe imagini sugestive care prezintă modele de cărți de identitate ale vehiculului, având evidențiate categoriile în care sunt menționate capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Modelul 1 de CIV

În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la categoria P1, iar norma de poluare la punctul 16. Cod național de emisii.

Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria L, rezultă că avem o motocicletă cu capacitatea cilindrică de 1215 cmc și norma de poluare Euro 3 (conform legendei din tabel K2 înseamnă Euro 3).

Modelul 2 de CIV

În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la categoria P1, iar norma de poluare la punctul 17. Cod național de emisii.

Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria N1, rezultă că avem o autoutilitară ușoară cu capacitatea cilindrică de 2298 cmc și norma de poluare Euro 6 (conform legendei din tabel E6 înseamnă Euro 6).

Modelul 3 de CIV

În acest document, capacitatea cilindrică este menționată la punctul 10, iar norma de poluare la punctul 5. Gradul de poluare este codificat prin ultimele două caractere ale numărului de omologare. Nu luați în calcul simbolul slash “/” și nici anul fabricației.

Concret, dat fiind că în exemplu este un vehicul din categoria M1, rezultă că avem un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1461 cmc și norma de poluare Euro 4 (conform legendei din tabel E4 înseamnă Euro 4).

Legendă codificare norme de poluare

Autoturisme și autoutilitare ușoare (M1, N1)

Cod - Normă Euro

  • E0 - EURO 0 sau vehicule neomologate (non-EURO)
  • E1 - EURO 1
  • E2 - EURO 2
  • E3 - EURO 3
  • E4 - EURO 4
  • E5 - EURO 5
  • E6 - EURO 6
  • X1, X2, X3, X4, X5, X6 - EURO 2
  • D3 - EURO 2

Autovehicule comerciale (M2, M3, N2, N3)

Cod - Normă Euro

  • R0 - EURO 0 sau motoare neomologate (non-EURO)
  • R1 - EURO I
  • R2 - EURO II
  • R3 - EURO III
  • R4 - EURO IV
  • R5, RE - EURO V
  • R6 - EURO VI
  • Y1, Y2, Y3 - EURO II

Motocicluri (L)

Cod - Normă Euro

  • K0 - EURO 0 sau motociclu neomologat (non-EURO)
    K1 - EURO 2
  • K2 - EURO 3
  • K4 - EURO 4
  • K5 - EURO 5

Mașini autopropulsate (cu Atestat Tehnic) / Macarale mobile (cu CIV)

Cod - Normă Euro - Echivalent Omologare

  • H0 - NON EURO - Motor neomologat
  • H1 - EURO II - Omologare etapa I
  • H2 - EURO III - Omologare etapa II
  • H3 - EURO IV - Omologare etapa III-A
  • H4 - EURO V - Omologare etapa III-B
  • H5, H6 - EURO VI - Omologare etapele IV și V

Tractoare agricole și forestiere (T) 

Cod - Normă Euro - Echivalent Omologare

  • T0 - NON EURO - Motor neomologat
  • T1 - EURO II - Omologare etapa I
  • T2 - EURO III - Omologare etapa II
  • T3 - EURO IV - Omologare etapa III-A
  • T4 - EURO V - Omologare etapa III-B
  • T5, T6 - EURO VI - Omologare etapele IV și V
