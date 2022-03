FOTO: Elevii și profesorii școlii Avram Iancu din Alba Iulia, solidari cu refugiații din Ucraina. Au strâns sute de produse

Ieri (n.r. – duminică, 27 februarie), la prânz, am făcut o postare pe grupul de Facebook „Comuna Șpring” și am făcut apel la oamenii din comuna mea, care vor să vină în sprijinul celor aflati în nevoie, la granița țării noastre și… am rămas uimită!

Astăzi (n.r. – luni, 28 februarie), între 10:00 – 16:30 a fost mobilizare totală la Căminul Cultural Șpring: baxuri de apă plată, alimente, scutece Pampers, șervețele umede pentru bebeluși, produse de igienă, saci de dormit, pături, dulciuri, compoturi, de toate! Unii oameni din puținul lor, au venit să doneze cu zâmbetul larg. Alții, cu situație financiară bună, mi-au spus că așa este frumos, Dumnezeu le-A dat și „Dar din Dar se face RAI!”.

Nu-mi vine să cred cum în doar câteva ore s-a umplut un microbuz….pentru care am primit sponsorizare și plinul cu motorină!

Mâine voi fi la graniță, la Punctul de Frontieră Sighetu Marmației și la tabăra pentru refugiați de pe stadionul municipal.

Vreau să vă mulțumesc, dragi cetățeni, în numele mamelor înlăcrimate, în numele copilașilor care și-au lăsat în urmă copilăria, jucăriile și tații să-și apere țara, în numele bunicilor care și-au lăsat în urmă agoniseala de-o viață.

Dumnezeu să vă întoarcă darul înzecit!”, a scris Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring, luni 28 februarie, pe pagina de Facebook.

Marți, produsele au fost descărcate într-o hală din județul Satu Mare. De aici, acestea vor fi puse pe paleți și vor fi trimise dincolo de graniță.

„Am descărcat produsele într-o hală din Halmeu, județul Satu Mare.

Acestea vor fi puse pe paleți, înfoliate și trimise dincolo de graniță, pentru soldații si civilii din Ucraina, care nu mai au casă, hrană și haine.

Pentru a facilita coordonarea transporturilor de produse către Ucraina, s-a decis ca toate ajutoarele să fie trimise prin vama de la Halmeu.

Vă mulțumesc încă o dată, oameni dragi!”, a mai spus Iulia Stănilă.