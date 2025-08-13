FOTO: Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Cât vor costa lucrările

Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Primăria Alba Iulia a lansat recent o procedură de achiziție pentru elaborarea documentațiilor, obținerea avizelor și execuția lucrărilor de demolare a fostei baze de agrement Ștrand, ce include bazine și clădiri administrative, aflate pe strada Francisca, nr. 4D.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 260.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației publicată pe site-ul Primăriei Alba Iulia, Baza de Agrement Ştrand din zona Schit se întinde pe două subzone:

o subzonă înscrisă care cuprinde bazinul mare având suprafaţa construită la sol de 1662 mp , bazinul mic de 506 mp şi terenul împrejmuit cu gard de sârmă cu suprafața măsurată de 10.038,00 mp

o subzonă care cuprinde cabinetul medical, biroul administrativ , spaţiul de depozitare, duşuri, bazin şi terenul cu o suprafață totală de 3.273,00 mp.

Valoarea totală de inventar a construcțiilor este de 1.201.959,45 lei.

Datorită faptului că nu mai corespundea standardelor minime funcţionale şi tehnice, ştrandul a fost închis în anul 2014.

Clădirile situate pe amplasament, au o structură de rezistență deteriorată, cu desprinderi de tencuieli pe suprafețe mari, pereții, finisajele interioare și exterioare degradate, apele pluviale pătrund prin acoperişul găurit, instalaţiile sunt deteriorate sau lipsă, cuva bazinelor fisurate și sparte.

Datorită stării avansate de degradare , a condiţiilor sanitare nesatisfăcătoare, a faptului că funcţionarea este sezonieră, cu cheltuieli mari la întreruperea activităţii, exploatarea bazei de agrement a devenit ineficientă.

Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Descrierea lucrărilor

Elemente care trebuie demolate:

platforme betonate,

structuri din beton armat,

pereţi de cărămidă.

Se vor dezafecta sau devia utilităţile din clădiri, dacă este cazul.

