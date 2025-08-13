Connect with us

Eveniment

FOTO: Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Cât vor costa lucrările

Publicat

acum 22 de secunde

Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Primăria Alba Iulia a lansat recent o procedură de achiziție pentru elaborarea documentațiilor, obținerea avizelor și execuția lucrărilor de demolare a fostei baze de agrement Ștrand, ce include bazine și clădiri administrative, aflate pe strada Francisca, nr. 4D. 

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 260.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației publicată pe site-ul Primăriei Alba Iulia, Baza de Agrement Ştrand din zona Schit se întinde pe două subzone:

  • o subzonă înscrisă care cuprinde bazinul mare având suprafaţa construită la sol de 1662 mp , bazinul mic de 506 mp şi terenul împrejmuit cu gard de sârmă cu suprafața măsurată de 10.038,00 mp
  • o subzonă care cuprinde cabinetul medical, biroul administrativ , spaţiul de depozitare, duşuri, bazin şi terenul cu o suprafață totală de 3.273,00 mp.

Valoarea totală de inventar a construcțiilor este de 1.201.959,45 lei.

Datorită faptului că nu mai corespundea standardelor minime funcţionale şi tehnice, ştrandul a fost închis în anul 2014.

Clădirile situate pe amplasament, au o structură de rezistență deteriorată, cu desprinderi de tencuieli pe suprafețe mari, pereții, finisajele interioare și exterioare degradate, apele pluviale pătrund prin acoperişul găurit, instalaţiile sunt deteriorate sau lipsă, cuva bazinelor fisurate și sparte.

Datorită stării avansate de degradare , a condiţiilor sanitare nesatisfăcătoare, a faptului că funcţionarea este sezonieră, cu cheltuieli mari la întreruperea activităţii, exploatarea bazei de agrement a devenit ineficientă.

Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Descrierea lucrărilor

Deoarece construcţiile situate pe amplasament au o structură de rezistență deteriorată, cu desprinderi de tencuieli pe suprafețe mari, pereţii, finisajele interioare şi exterioare degradate, apele pluviale pătrund prin acoperişul găurit, instalaţiile sunt deteriorate sau lipsă, cuva bazinelor fisurate şi sparte.

Primăria Alba Iulia doreşte demolarea în siguranţă a acestora.

Elemente care trebuie demolate:

  • platforme betonate,
  • structuri din beton armat,
  • pereţi de cărămidă.

Se vor dezafecta sau devia utilităţile din clădiri, dacă este cazul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

FOTO: Fostul ștrand aflat în zona Schit din Alba Iulia se demolează. Cât vor costa lucrările
Economieacum O oră

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare
Economieacum O oră

Capitalul social minim pentru un SRL se MAJOREAZĂ de 40 de ori, de la 200 la 8.000 de lei. Sute de mii de firme sunt vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum o zi

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare
Economieacum O oră

Capitalul social minim pentru un SRL se MAJOREAZĂ de 40 de ori, de la 200 la 8.000 de lei. Sute de mii de firme sunt vizate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 2 zile

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

22-31 august, Festivalul ”Armonii în Sebeș”: Concerte, spectacole de teatru și activități sportive. PROGRAM
Evenimentacum 10 ore

Litoralul pentru toți 2025: reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la mare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 21 de ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum o zi

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Educațieacum o zi

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Mai mult din Educatie