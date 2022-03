FOTO: Incendiu la Sebeș. O mașină a luat foc, pe o stradă din municipiu

Echipa de robotică Xeo din Alba Iulia a câștigat Inspire Award și a ocupat locul 1 la comperiția regională de la Cluj. Va participa la etapa națională a competiției va avea loc la București, în perioada 2-3 aprilie.

Echipa de robotică formată din elevi ai Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a participat, în 28 februarie – 6 martie, la etapa regională organizată în format remote a competiției BRD FIRST Tech Challenge, adusă în România de Nație prin Educație.

Sâmbătă, 12 martie, a avut loc premierea echipelor câștigătoare. Membrii echipei Xeo au câștigat Locul 1 la Inspire Award, cel mai râvnit premiu dintr-o competiție FTC.

”Când vorbim despre câștigătorul unui premiu INSPIRE, vorbim despre o ECHIPĂ model, care e gata oricând să împărtășească experiența ei și cu alte echipe și în comunitate, o echipă ghidată de valoarea primordială a FIRST – Gracious Professionalism. Echipa câștigătoare a strălucit în toate categoriile de jurizare și este un model pentru competiția FIRST Tech Challenge, atât pe teren cât și în afara lui”, transmite echipa Xeo.

În cadrul competiției desfășurate online, au participat 59 de echipe care au avut de trecut prin inspecțiile tehnice, jucarea și înregistrarea meciurilor, dar și prin mai multe sesiuni de interviuri.

“Când am văzut numele nostru pe ecran sub titlul de Inspire Award I, am strigat cu toții. Nu ne puteam stăpâni bucuria în acel moment. După luni de pregătire, nopți nedormite și sute de ore petrecute împreună la Centrul de Informatică, nu doar că am învățat să lucrăm împreună și ne-am apropiat, dar am devenit o familie. Laboratorul în care lucrăm a devenit o a doua casă”, au declarat membrii echipei.

Echipa Xeo participă, în perioada 2-3 aprilie, la etapa națională a competiției.

