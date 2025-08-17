Bărbat din Galda de Jos, reținut după ce și-a bătut soția din gelozie

Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 58 de ani, din localitate, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Potrivit anchetei preliminare, în seara zilei de 16 august, bărbatul, aflat la locuința de domiciliu, și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 48 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu generate de gelozie, spun polițiștii.

Pe lângă măsura reținerii, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, pentru siguranța victimei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News