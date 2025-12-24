FOTO: Jandarmii din Alba, mesagerii lui Moș Crăciun. Au dus cadouri unor copii, la Stremț

Jandarmii din Alba au fost mesagerii lui Moş Crăciun, în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia au dus cadouri unor copii, la Stremț.

”Am dus mai departe tradiţia de a aduce lumină și bucurie celor 11 copilași din cadrul Centrului de plasament de tip familial ,,Sfântul Ghelasie" din Stremț.

Dulciurile, produsele alimentare, fructele și restul pachetelor ne-au fost răsplătite cu tradiționalul colind, zâmbete, și bucurie.

Mulțumim tuturor colegilor din Jandarmeria Alba care și-au deschis sufletele și au făcut posibilă această campanie umanitară.

Promitem să continuăm seria faptelor bune pe mai departe încercând să asigurăm nu doar siguranța ci și compasiunea și altruismul față de cei aflați în nevoie”, transmite Jandarmeria Alba.

imagini: Jandarmeria Alba

