FOTO: L-ați văzut? Bărbat din Alba, dat dispărut după ce a plecat cu bicicleta din Geoagiu-Băi spre Pianu și nu a mai ajuns

Un bărbat din Alba este căutat de familie și poliție. Acesta a plecat cu bicicleta din Geoagiu-Băi către Pianu de Jos, dar nu a mai ajuns la destinație.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot conduce la identificarea sau găsirea bărbatului să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Potrivit IPJ Hunedoara, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizată, în cursul nopții de marți spre miercuri, prin apel la 112, cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a unui bărbat în vârstă de 49 de ani.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că este vorba despre Sorin Iepure, de 49 de ani. În 20 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00, ar fi plecat voluntar din Geoagiu-Băi, județul Hunedoara, unde lucra ca îngrijitor de animale.

Acesta ar fi plecat cu bicicleta, spunându-i angajatorului că se deplasează la fratele său, în localitatea Pianu de Jos, județul Alba.

Potrivit sesizării făcute de fratele bărbatului, Sorin Iepure nu a mai ajuns la destinație. Acesta nu a putut fi contactat telefonic, deoarece se pare că telefonul mobil este nefuncțional, fiind spart.

Polițiștii desfășoară activități specifice de căutare și verificare, în vederea depistării persoanei. Sunt derulate verificări pe traseul posibil parcurs și în localitățile învecinate.

