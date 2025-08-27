FOTO: Lucrări de decolmatare și consolidare a malurilor râului Ampoi, la Alba Iulia. Ce vizează intervențiile

Lucrările de decolmatare și consolidare a malurilor Râului Ampoi, pe raza municipiului Alba Iulia, avansează conform graficului de execuție. Proiectul are un rol important în reducerea riscului de inundații și protejarea gospodăriilor și infrastructurii din zonă, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.

Marți, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a fost prezent pe teren, alături de viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon și directorul SGA Alba, Valentin Dican, pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Intervențiile vizează:

execuția anrocamentelor din piatră brută – 300 mp (aprox. 500 tone) pe o lungime de 70 m liniari;

utilizarea fascinelor din nuiele de 4,5 m pentru stabilizarea fundației;

săpături mecanice cu excavator pe șenile și buldozer pentru regularizarea albiei pe o distanță de 3 km;

transportul materialului cu încărcătorul frontal (Wolla).

„Aceste lucrări sunt importante pentru protejarea digului și a municipiului Alba Iulia de eventuale inundații și pentru stabilizarea malurilor Râului Ampoi. Am dorit să mă asigur că lucrările se desfășoară în condiții optime și că termenii de execuție sunt respectați”, a declarat prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Prin aceste intervenții, se creează o secțiune de scurgere eficientă, capabilă să facă față debitelor crescute și fenomenelor extreme.

