VIDEO: Judecătoarea Raluca Moroșanu, dezvăluiri într-un interviu Recorder despre situația din instanțe și sistemul judiciar

Recorder a publicat duminică seara un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a susținut dezvăluirile privind sistemul de justiție ale colegului ei, Laurențiu Beșu, din documentarul ”Justiție capturată”.

Raluca Moroșanu este judecător la Curtea de Apel București, cu experiență de 26 de ani în magistratură, din care 19 la Secția Penală I de la instanța din Capitală.

”Am fost de acord cu acest interviu, odată pentru că consider că este de datoria mea să le răspund oamenilor care au ieșit în stradă și care bănuiesc că așteaptă mai mult de la mine decât ce am spus în conferința de presă. Colegilor mei le este în continuare frică și cred că trebuie să fac ceva, dacă tot am început primul pas, cred că ar fi bine să continui.

Oricum, urmare a acestui interviu, este posibil să fiu exclusă din magistratură, nu mai are nicio importanță pentru mine asta. O să spun direct și foarte clar”, spune judecătoarea.

”Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată”

Judecătoarea vorbește despre ce s-a schimbat, în opinia ei, după modificările legislative din anul 2022.

”Cam toată puterea este în mâna președintelui instanței, în cazul nostru în mâna președintei Curții de Apel București, care numește și vicepreședinții, președinții de secție, practic toți, pe românește, sunt oamenii lor. Anterior anului 2023 eram consultați, implicați în deciziile conducerii”, spune Raluca Moroșanu.

”Practic suntem suntem angajați ai unui SRL, patronul decide ce vrea el și noi trebuie să ne supunem”, mai spune aceasta.

Judecătoarea mai vorbește despre:

schimbări în componența completelor de judecată care ar fi făcute pentru influențarea dosarelor

faptul că li s-ar sugera judecătorilor să fie indulgenți cu inculpații

protestul magistraților împotriva proiectului pensiilor speciale și modul în care au fost amânate dosare în acea perioadă: ”au încetat măsuri preventive, s-au prescris dosare; niciodată nu s-a întâmplat să se impună ce cauze să soluționăm în timpul protestului”

practică de șpagă în sistem

piedici pentru procurori: ”cel mai probabil cel implicat” (infracțiune de corupție), ”va fi anunțat”

probleme din Justiție: volumul de muncă, lipsa de personal, legislația care se schimbă tot timpul, lipsa infrastructurii (săli de judecată insuficiente)

”Suntem încurajați să plecăm la pensie, pentru că trebuie să vină oameni noi, mai tineri și mai ascultători”

necesitatea unor schimbări în sistem și în legislație: ”Dacă nu se schimbă nimic acum, nu se va mai schimba niciodată”

Context. Reacțiile după documentarul Recorder

Dezvăluirile din documentarul Recorder ”Justiția capturată” au general un val de reacții atât în rândul magistraților, cât și al societății civile. Acestea au culminat cu proteste în Capitală și în țară.

În sistemul de justiție au fost exprimate opinii divergente. Însă peste 170 de procurori și judecători au semnat un mesaj de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.

Iar Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, dar și cea de procuriri au sesizat Inspecția Judiciară pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate.

Documentarul Recorder

În documentar apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Afirmațiile judecătoarei Raluca Moroșanu în conferința de presă CAB

Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea CAB.

”Mă numesc Raluca Moroșanu. Sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult.

Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză - nu am fost nici ofițer acoperit, nici la 'Doi și un sfert', nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat.

Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Și ei vor ști că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinței.

