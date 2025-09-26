FOTO: Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni avansează. Muncitorii au turnat placa de suprabetonare

Lucrările la noul pod peste râul Arieș avansează. Muncitorii au turnat placa de suprabetonare din beton armat, un pas important în desfășurarea acestui proiect esențial pentru infrastructura locală, a transmis primarul orașului, Cristian Dan Pașca.

Potrivit acestuia, „lucrările avansează conform graficului și sunt realizate la un nivel ridicat de calitate, ceea ce ne bucură și ne dă încredere că proiectul va fi finalizat la standardele asumate.

Această investiție este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și va contribui semnificativ la îmbunătățirea mobilității și siguranței în zonă”.

sursa foto: Cristian Dan Pașca

