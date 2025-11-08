FOTO: Membrii Sinodului Bisericii Greco-Catolice, alături de noul Arhiepiscop Major, primiți în audiență privată de Papa

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu Lucian Pop, împreună cu episcopii Sinodului au fost primiți vineri în audiență privată de Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea.

Ierarhii Greco-Catolici au fost însoțiți de Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale.

Întâlnirea a avut loc în Biblioteca privată a Palatului Apostolic din Vatican, cu prilejul încheierii lucrărilor Sinodului Electoral, desfășurat la Roma, între 2 și 6 noiembrie 2025.

Această audiență încununează Sesiunea Extraordinară dedicată alegerii noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, au anunțat reprezentanții Bisericii Greco-Catolice.

Claudiu Lucian Pop a primit astfel confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice.

Evenimentul se înscrie în continuitatea legăturii de comuniune care unește Biserica Română Unită cu Sfântul Scaun Apostolic și exprimă fidelitatea, unitatea în credință și statornicia unei tradiții care definește identitatea Bisericii noastre.

”Prin această întâlnire, Sfântul Părinte a dorit să îl felicite personal pe Preafericitul Părinte Claudi, să își manifeste prețuirea pentru slujirea devotată a Preasfințiilor Lor, Episcopii greco-catolici și, în același timp, să își exprime dragostea pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma.

Momentul de la Vatican ilustrează importanța locului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în plenitudinea comuniunii catolice, îi confirmă misiunea în sânul poporului român și vocația de a fi o mărturie vie a unității dintre Răsărit și Apus” se arată într-un comunicat de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

Foto: Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș

