FOTO Modernizarea și dezvoltarea ISU Alba continuă. A fost turnat un covor asfaltic și modernizate și dotate spațiile de lucru

acum 5 secunde

Cu ocazia festivităților prilejuite de sfințirea sediului ISU Alba și a troiței amplasate în curtea unității a mai fost marcat un moment important pentru instituție, respectiv finalizarea unor proiecte de modernizare și îmbunătățire a condițiilor de muncă atât la sediul inspectoratului, cât și la sediul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia.

Proiectele respective au avut ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă, cazare și pregătire a personalului și au constat, în principal, în:

  • turnare covor asfaltic și înlocuire gard perimetral la Detașamentul de pompieri Alba Iulia;
  • ⁠modernizare și dotare spații de lucru (inclusiv cu tehnică IT la sediul ISU), dar și cu alte bunuri necesare funcționării în condiții optime a inspectoratului;

  • ⁠înlocuire suprafață tarkett, renovare grupuri sanitare, sala de ședințe etc.

Toate aceste proiecte au fost finanțate prin alocarea preponderentă a bugetelor necesare din partea Consiliului Județean Alba, ca urmare a parteneriatului existent între cele două instituții, și fac parte dintr-un proiect mai amplu început și susținut de Consiliul Județean Alba în urmă cu mai mulți ani.

Cu această ocazie, inspectorul șef, colonel Ovidiu Nicolae Costea, a declarat că „așa cum am mai spus-o, îmi doresc să cred că toate aceste investiții care duc la dezvoltarea instituției se vor întoarce, de fapt, în calitatea serviciilor oferite de salvatori cetățenilor județului Alba și nu numai.

Doresc să mulțumesc în mod deosebit tuturor celor implicați în derularea acestor proiecte, atât conducerii Consiliului Județean Alba, cât și colegilor mei…”.

În semn de apreciere și mulțumire pentru colaborarea în folosul cetățenilor dintre cele două instituții, inspectorul șef a oferit, din partea inspectoratului, plachete de onoare conducerii Consiliului Județean Alba.

În momentul de față mai sunt în derulare și alte proiecte importante care vizează atât scăderea timpului de răspuns prin extinderea rețelei de subunități operative, dar și continuarea modernizării celor existente deja.

