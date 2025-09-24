Connect with us

FOTO: Noi descoperiri arheologice în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. La ce întrebări caută răspuns arheologii

acum 27 de secunde

O nouă serie de descoperiri arheologice au fost scoase la suprafață la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Mai exact arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia desfășoară o serie de săpături, în estul Cetății, mai exact pe Basionul Sf. Ioan de Capistrano.

Este vorba despre o cercetare arheologică sistematică, cercetare începută în anul 2024, iar în 2025 este a doua campanie de săpături. Cercetarea este organizată cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

Anca Timofan, arheologă a muzeului a prezentat în mai multe descoperiri realizate în timpul săpăturii.

”Ne aflăm în estul Cetății, pe Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, unde timpul a suprapus trei epoci, iar șantierul arheologic pare să deschidă un portal prin care ajungem dintr-o epocă în alta: de la construirea Cetății Alba Carolina în sec. XVIII, spre urmele zidului de incintă al cetății medievale din sec. XVI–XVII și, mai ales, ale celebrei Porți Sf. Gheorghe, cu barbacana ei circulară – martora intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în 1599.

 

Sub fundațiile medievale, ajungem în castrul legiunii a XIII-a Gemina, unde aflăm lucruri noi despre elementele de fortificație și organizare internă: zidul de incintă estic, drumul spre Principia – Via praetoria – și intrarea principală – Porta praetoria.

În același timp, extindem investigațiile în zona băilor din castru (termele militare), descoperite pe latura estică și parțial cercetate în anii trecuți.

Vom găsi monumentala Porta praetoria? Ce poveste spune o statuetă a lui Hercules, descoperită lângă locul de antrenament al soldaților din castru?

Ce s-a păstrat din poarta pe unde a intrat în Cetate Mihai Viteazul?

De unde vine numele bastionului, ce știm despre călugărul Giovanni da Capestrano și mănăstirea franciscană construită aici în sec. XVIII?”, a scris Anca Timofan.

