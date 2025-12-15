FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama

Peste 100 de elevi au participat luni, la competiții sportive de tenis de masă, fotbal, handbal și kendama. Evenimentele s-au desfășurat în sala de sport a Colegiului Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia.

Competițiile au fost organizate de Direcția Județeană pentru Sport Alba alături de Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic ”Apulum,” Colegiul Econimic ”DP Marțian”, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Clubul Sportiv ”Unirea”.

”Este necesar să susținem și să încurajăm aceste activități ce completează educația formală, pentru că sportul unește, ne bucură, ne dă satisfacții, ne face prieteni, ne face mai buni. Scopul proiectului se regăsește în fiecare dintre cuvintele de mai sus”, transmit organizatorii.

Pe lângă oportunitatea de a participa la aceste competiții și de a face mișcare, cei 150 de elevi au primit și cadouri de sărbători, de la Agenția pentru Dezvoltare Centru Alba.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul profesorilor: Alina Muntean, Dana Buchler, Lucian Tatu, Mihai Negrescu, Cristina Rațiu, Dan Șusman, Alexandru Șusman. Fotografiile au fost realizate de Bogdan Ștef.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News