FOTO: Polițiștii din Alba, activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială din Pianu de Sus

Publicat

acum 26 de secunde

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității au desfășurat vineri, 14 noiembrie, în cadrul Programului Național Școala Siguranței Tedi, o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială din Pianu de Sus.

Potrivit IPJ Alba, elevii clasei I, prin intermediul unei povești al cărei protagonist a fost Tedi, au primit sfaturi utile despre regulile de circulație rutieră, despre cum ar trebui să evite pericolele și despre cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.

Întrebările puse de către polițiști, la finalul activității, cu ajutorul unui chestionar, pentru a se asigura că elevii și-au însușit informațiile transmise, au menținut interesul celor mici, aceștia fiind recompensați cu diplome.

Mai mult, elevii au urmat sfatul lui Tedi – ,,Atunci când te simți obosit, fă o pauză şi desenează. În felul acesta, mintea ta se odihnește.” – și au colorat fișa de lucru oferită de către polițiști.

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca cei mici să participe la o lecție cu tematică preventivă, în contextul Programului Național Școala Siguranței Tedi .

