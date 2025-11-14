Actualitate
FOTO: Polițiștii din Alba, activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială din Pianu de Sus
Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității au desfășurat vineri, 14 noiembrie, în cadrul Programului Național Școala Siguranței Tedi, o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială din Pianu de Sus.
Potrivit IPJ Alba, elevii clasei I, prin intermediul unei povești al cărei protagonist a fost Tedi, au primit sfaturi utile despre regulile de circulație rutieră, despre cum ar trebui să evite pericolele și despre cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.
Întrebările puse de către polițiști, la finalul activității, cu ajutorul unui chestionar, pentru a se asigura că elevii și-au însușit informațiile transmise, au menținut interesul celor mici, aceștia fiind recompensați cu diplome.
Mai mult, elevii au urmat sfatul lui Tedi – ,,Atunci când te simți obosit, fă o pauză şi desenează. În felul acesta, mintea ta se odihnește.” – și au colorat fișa de lucru oferită de către polițiști.
Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca cei mici să participe la o lecție cu tematică preventivă, în contextul Programului Național Școala Siguranței Tedi .
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.