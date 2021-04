FOTO: Primăria Sebeș a început să spele străzile cu detergent și să aspire trotuarele. 450 de arbori, plantați într-o singură zi

Consilierii județeni ai PSD Alba propune realizarea unui centru de radioterapie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Unul dintre aceștia, Corneliu Mureșan, a spus că proiectul a fost propus Consiliului Județean și că cel mai probabil va fi votat de toți consilierii, indiferent de partid. Ședința de aprobare a bugetului va avea loc luni.

”Unul dintre amendamentele noastre este pentru crearea unui centru de radioterapie.

Am ieșit cu acest proiect încă de săptămâna trecută și am găsit și sprijin în rândul mai multor factori, astfel încât am reușit să îl introducem pe ordinea de zi pentru ședința de luni.

Acest centru de radioterapie vine ca un răspuns la o nevoie imediată, imperativă, cu care se confruntă județul Alba.

Știm din datele oficiale pe care le avem că în județul Alba, pe zona Centru, este cap de listă la numărul de cazuri. Apar în fiecare an în jur de 700-800 de cazuri care nu pot beneficia de tratament astfel încât să se închidă tot cercul.

Spitalul Județean Alba oferă doar chimioterapie și de aceea este nevoie de acest centru, pentru ca locuitorii județului să nu se mai deplaseze în județele vecine” a spus Mureșan.

Acesta a adăuat că excedentul bugetar al județului Alba pe anul trecut, trece de 20 de milioane de euro și de aceea ar exista bani pentru ”a grăbi lucrurile”.

Centrul ar putea funcționa în prima fază la subsolul Spitalului Județean Alba, unde, spune consilierul, există o cameră plumbuită. În viitor, mai consideră acesta, s-ar putea realiza o investiție completă (inclusiv clădire).