FOTO: Primele imagini din interior, după explozia produsă într-un bloc din Alba Iulia. Geamuri sparte, uși rupte, mobilier distrus

Publicat

acum 30 de minute

Primele imagini din blocul din Alba Iulia în care s-a produs explozia. Imagini surprinse în interiorul blocului situat pe strada Arnsberg din Alba Iulia prezintă pagubele înregistrate în urma deflagrației: geamuri sparte, uși rupte, pereți crăpați și mobilier distrus. 

În urma exploziei, un bărbat de 37 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 și 2 pe față și corp. De asemenea, o altă persoană din bloc a fost rănită, în timp ce se evacua.

Se pare că explozia s-a produs după ce bărbatul ar fi intrat în apartamentul situat la etajul 3 și a aprins un bec.

Suflul exploziei a spart gemurile imobilului și a afectat alte patru apartamente.

Vezi și UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați

Explozia a fost atât de puternică încât ușa apartamentului a fost scoasă cu tot cu toc din perete. De asemenea, explozia a afectat branșamentele de gaz situate pe scară.

Deflagrația a afectat și apartamentele vecine și a spart geamurile de pe casa scării.

