Eveniment
FOTO: Primele imagini din interior, după explozia produsă într-un bloc din Alba Iulia. Geamuri sparte, uși rupte, mobilier distrus
Primele imagini din blocul din Alba Iulia în care s-a produs explozia. Imagini surprinse în interiorul blocului situat pe strada Arnsberg din Alba Iulia prezintă pagubele înregistrate în urma deflagrației: geamuri sparte, uși rupte, pereți crăpați și mobilier distrus.
În urma exploziei, un bărbat de 37 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 și 2 pe față și corp. De asemenea, o altă persoană din bloc a fost rănită, în timp ce se evacua.
Se pare că explozia s-a produs după ce bărbatul ar fi intrat în apartamentul situat la etajul 3 și a aprins un bec.
Suflul exploziei a spart gemurile imobilului și a afectat alte patru apartamente.
Vezi și UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați
Explozia a fost atât de puternică încât ușa apartamentului a fost scoasă cu tot cu toc din perete. De asemenea, explozia a afectat branșamentele de gaz situate pe scară.
Deflagrația a afectat și apartamentele vecine și a spart geamurile de pe casa scării.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.