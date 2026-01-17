Connect with us

Eveniment

UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați

Publicat

acum 2 ore

O explozie s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani a fost rănit, suferind arsuri. De asemenea, o altă persoană a fost rănită în timp ce se evacua din bloc. 

În urma exploziei au fost afectate cinci apartamente. Autoritățile au evacuat persoanele din întregul bloc. Cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Ce spun autoritățile

La fața locului se află echipe de la Delgaz Grid și E-On, care verifică împreună cu ISU Alba concentrația de gaz. Spațiile din blocul respectiv au fost ventilate iar alimentarea cu gaze și energie electrică a fost sistată.

Potrivit autorităților, se vor găsi soluții, inclusiv de cazare hotelieră, pentru toate persoanele evacuate din bloc care nu vor decide să meargă la rude sau în altă parte.

YouTube video

„Situația va fi evaluată și toate persoanele care au fost afectate vor fi monitorizate și se vor găsi soluții de autoritățile locale. Am dispus celor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Delgaz și de la DEER să facă evaluările urgent, ca să avem expertize de la dânșii, pentru ca legarea curentului și a gazului să fie făcută în condiții de maximă siguranță și pentru a nu pune în pericol alte persoane”, a declarat prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Potrivit unor surse, în interiorul blocului, în urma exploziei au fost afectate branșamentele de gaz.

Ce spun locatarii

YouTube video

Unul dintre locatarii blocului în care s-a produs explozia spune că a auzit o bubuitură în jurul orei 06:50, iar geamurile de la apartamentul în care s-a produs explozia erau căzute lângă imobil.

Potrivit primelor informații se pare că explozia s-a produs după ce un bărbat de aproximativ 37 de ani a intrat într-un apartament situat la etajul 3 și a aprins becul.

Acesta a fost surprins de suflul deflagrației și a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe față și corp. Bărbatul a fost transportat, conștient, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

De asemenea, o femeie în vârstă de 24 de ani, în timp ce se autoevacua de la etajul 4, a suferit o plagă tăiată.

YouTube video

Actualizare, ora 08:00 - Potrivit ISU Alba, ca urmare a exploziei, o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.

Cea de-a doua persoană, de sex feminin, în vârstă de aproximativ 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept în timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului.

Aceasta nu a fost afectată de suflul explozei.

Actualizare, ora 07:40 - Până la momentul de față, 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.

YouTube video

Actualizare, ora 07:25 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Se intervine pentru ventilarea spațiilor și evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

La momentul de față, două persoane, conștiente, surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului.

O persoană prezintă arsuri la nivelul corpului și cea de-a doua persoană pezintă o plagă taiată la nivelul membrului superior drept.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical în municipiul Alba Iulia, pe strada Arnsberg.

Din informațiile primite ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc. Două persoane au fost rănite și prezintă arsuri.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ cu medic.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Majorare indirectă a pensiilor
Evenimentacum 8 secunde

Pensia pentru limita de vârstă, în 2026. Cine sunt femeile și bărbații care pot ieși la pensie anul acesta
Evenimentacum 2 ore

UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați
horoscop
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 17-18 ianuarie 2026: Configurațiile astrale aduc o energie dinamică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 24 de ore

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 18 ore

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 12 ore

Plata CAS și CASS pentru persoane fizice în 2026. ANAF a stabilit procedura privind impunerea din oficiu
Economieacum 13 ore

Cum va organiza Guvernul accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Regulile vizate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 17-18 ianuarie 2026: Configurațiile astrale aduc o energie dinamică
Evenimentacum 12 ore

24 ianuarie: ”Drumul Unirii - de la 1859, prin cântec până la Alba”. Eveniment la Sala Unirii din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 6 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 2 zile

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

Noi reguli pentru universități. Vor fi obligate să asigure mai multe locuri de practică pentru studenți
Educațieacum 13 ore

Elevii vor avea transport gratuit și în perioada examenelor naționale. Când intră în vigoare modificarea din Legea Educației
Mai mult din Educatie