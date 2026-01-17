UPDATE FOTO-VIDEO: EXPLOZIE produsă într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite. Locatarii din bloc, evacuați

O explozie s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani a fost rănit, suferind arsuri. De asemenea, o altă persoană a fost rănită în timp ce se evacua din bloc.

În urma exploziei au fost afectate cinci apartamente. Autoritățile au evacuat persoanele din întregul bloc. Cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Ce spun autoritățile

La fața locului se află echipe de la Delgaz Grid și E-On, care verifică împreună cu ISU Alba concentrația de gaz. Spațiile din blocul respectiv au fost ventilate iar alimentarea cu gaze și energie electrică a fost sistată.

Potrivit autorităților, se vor găsi soluții, inclusiv de cazare hotelieră, pentru toate persoanele evacuate din bloc care nu vor decide să meargă la rude sau în altă parte.

„Situația va fi evaluată și toate persoanele care au fost afectate vor fi monitorizate și se vor găsi soluții de autoritățile locale. Am dispus celor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Delgaz și de la DEER să facă evaluările urgent, ca să avem expertize de la dânșii, pentru ca legarea curentului și a gazului să fie făcută în condiții de maximă siguranță și pentru a nu pune în pericol alte persoane”, a declarat prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Potrivit unor surse, în interiorul blocului, în urma exploziei au fost afectate branșamentele de gaz.

Ce spun locatarii

Unul dintre locatarii blocului în care s-a produs explozia spune că a auzit o bubuitură în jurul orei 06:50, iar geamurile de la apartamentul în care s-a produs explozia erau căzute lângă imobil.

Potrivit primelor informații se pare că explozia s-a produs după ce un bărbat de aproximativ 37 de ani a intrat într-un apartament situat la etajul 3 și a aprins becul.

Acesta a fost surprins de suflul deflagrației și a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe față și corp. Bărbatul a fost transportat, conștient, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

De asemenea, o femeie în vârstă de 24 de ani, în timp ce se autoevacua de la etajul 4, a suferit o plagă tăiată.

Actualizare, ora 08:00 - Potrivit ISU Alba, ca urmare a exploziei, o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.

Cea de-a doua persoană, de sex feminin, în vârstă de aproximativ 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept în timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului.

Aceasta nu a fost afectată de suflul explozei.

Actualizare, ora 07:40 - Până la momentul de față, 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.

Actualizare, ora 07:25 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Se intervine pentru ventilarea spațiilor și evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

La momentul de față, două persoane, conștiente, surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului.

O persoană prezintă arsuri la nivelul corpului și cea de-a doua persoană pezintă o plagă taiată la nivelul membrului superior drept.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical în municipiul Alba Iulia, pe strada Arnsberg.

Din informațiile primite ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc. Două persoane au fost rănite și prezintă arsuri.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ cu medic.

