FOTO: Reabilitarea Parcului Primăriei din Sebeș se apropie de final. Din data de 5 decembrie va găzdui Târgul de Crăciun

Procesul de reabilitare al Parcului Primăriei, demarat în 16 septembrie 2025 de către Primăria Municipiului Sebeș, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului, se apropie de final. Durata estimată a reabilitării acestuia a fost de patru luni.

Lucrările vor fi finalizate în aceste zile, urmând ca în data de 5 Decembrie să poată fi deschis oficial Târgul de Crăciun.

„Pentru că în această perioadă, accesul în perimetrul parcului a fost restricționat, ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim sincer pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții SPAP Sebeș.

