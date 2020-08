FOTO: Sistem de avertizare unic în România, la baza Salvamont Alba din Rimetea. Cum sunt atenționați turiștii asupra pericolelor

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, susține joi după-amiaza o declarație de presă în care prezintă cum vor fi alocate resursele la a doua rectificare bugetară. Propunerea de rectificare bugetară va ajunge vineri, 14 august, în ședința de Guvern.

Principalele declarații făcute de Florin Cîțu:

„Rectificarea de astăzi reprezintă un angajament al Guvernului Orban. (…) La această rectificare am luat în calcul contextul economic global, dar și evoluția economiei României din ultima perioadă. Să dau câteva elemente principale: După 7 luni de zile, suma cheltuită pentru investiții este de 20 de miliarde de lei, cea mai mare sumă cheltuită .

La această rectificare am suplimentat sumele pentru Ministerul Transporturilor, bugetul este unul record. La Sănătate am alocat mai multe resurse, față de bugetul inițial sumele au crescut cu aproximativ 45 %, și aici vorbim de decontare concedii medicale, echipamente, medicamente, sporuri pentru cei care au fost în prima linie. Am suplimentat și stocurile. La Educație resursele sunt acolo până la finalul anului.

La Ministerul Muncii, minister la care se uită toată lumea, are cel mai mare buget chiar de la începutul anului. Sumele alocate în plus în timpul acestui an și la această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei. Am reușit să găsim resursele pentru a plăti la timp și salarii și pensii și ajutoare sociale.

Din primul moment am spus că o să creștem pensiile în 2020. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare sumă pe care am văzut-o vreodată. În acest context economic global dificil am reușit să creștem pensiile, pe lângă creșterea alocațiilor. (…)

La această rectificare, comisia națională de prognoză a reestimat dinamica economiei în 2020. Contracția este de 3,8%, față de 1,9%. Cele 2 puncte fiind exact cele două luni în care economia a fost închisă. Asta înseamnă că există un impact asupra veniturilor. De aici pornim cu rectificarea bugetară. (…) Referitor la deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB, o majorare de 5 puncte procentuale față de deficitul inițial de 3,6% din PIB.

Avem o scădere a veniturilor în buget, față de estimat, de aproape 31 de miliarde de lei, asta înseamnă aproape 3 puncte procentuale. Din cele 5 puncte, 3 puncte vin din efectul crizei, de faptul că economia trece printr-o perioadă de criză. Cheltuielile sunt în jur de două puncte procentuale. Deci cele 5 puncte sunt legate direct de perioada de criză prin care trece România astăzi. (…)

În Europa, media este de aproximativ 8 puncte procetuale (…) Am reușit în această perioadă să alocăm resurse către sectoare cu valoare adăugată mare, pentru a ne asigura că economia își va reveni rapid”, a explicat Florin Cîțu.

Conferința de presa a ministrului Finanțelor s-a întrerupt înainte de întrebările presei din motive tehnice. Întrebarea principală fiind procentul de majorare a pensiilor. „Sunt întrebări? Nu? Mulțumesc!”, a zis ministrul înainte să se intrerupă transmisia.