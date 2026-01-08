UPDATE FOTO: Trafic rutier oprit pe DN 14 B, între Cistei și Crăciunelu de Jos. Carosabil acoperit cu zăpadă, din cauza viscolului

Traficul rutier a fost oprit joi seara, pe drumul național DN 14 B, după ce carosabilul a fost acoperit cu zăpadă, din cauza viscolului.

Actualizare, ora 21:10 - Potrivit IPJ Alba, traficul rutier a fost reluat pe un sens de circulație.

Știrea inițială

Potrivit IPJ Alba, având în vedere condițiile meteorologice, în această seară, traficul rutier a fost oprit temporar pe DN 14 B, la kilometrul 14, în zona Cistei - Crăciunelu de Jos, unde, pe o distanță de aproximativ 100- 150 de metri, din cauza viscolului, s-a depus zăpadă pe partea carosabilă.

La fața locului, se acționează, de către reprezentanții SDN, cu mai multe utilaje de deszăpezire, iar echipajele de poliție acționează pentru siguranţa traficului rutier.

Foto: Facebook (Ai Parcat Ca Un Bou Blaj)

