Foto: Un TIR a derapat și a blocat drumul între Sebeș și Vințu de Jos. Au intervenit utilajele Primăriei Sebeș

Un TIR a derapat la miezul nopții vineri spre de sâmbătă și a blocat drumul vechi al Pianului și șoseaua națională dintre Sebeș și Vințu de Jos. La fața locului a fost chemată și Poliția.

Pe parcursul nopții a fost frig, iar stratul subțire de zăpadă de pe carosabil a înghețat.

Șoferul a pierdut controlul autocamionului și a ieșit în afara carosabilului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Cu ajutorul unor utilaje ale administrației locale din Sebeș, autocamionul a fost repus pe drum, iar circulația a fost reluată.

