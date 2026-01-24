FOTO: Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Sebeș alături de elevi

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită de administrația locală la Sebeș, alături de elevi. Aceștia au aflat semnificația sărbătorii și au jucat Hora Unirii.

Vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00, în sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a avut loc un eveniment dedicat zilei de 24 ianuarie 1859.

Intitulat „Unirea - visul de veacuri al românilor”, acesta a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș și Muzeul Municipal „Ioan Raica”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș.

”La 24 ianuarie 1859, într-un moment de referință pentru istoria națională, Principatele Române – Moldova și Țara Românească – s-au unit sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acest act politic și simbolic a reprezentat un pas esențial în procesul de constituire a statului român modern.

Deși obținerea independenței depline avea să urmeze mai târziu, Unirea din 1859 a deschis drumul către împlinirea idealului național românesc și a contribuit decisiv la consolidarea identității naționale.

Primarul Dorin Nistor, prezent la eveniment, a evidențiat semnificația Unirii Principatelor Române, ca moment fondator al statului român modern și rolul esențial al educației și culturii în transmiterea acestui patrimoniu istoric către tinerele generații”, transmit reprezentanții primăriei.

Momentul festiv s-a încheiat într-o notă simbolică prin Hora Unirii, gest care a exprimat solidaritatea, unitatea și continuitatea valorilor naționale, într-o legătură firească între trecut, prezent și viitor.

