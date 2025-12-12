Eveniment
FOTO-VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, pe strada Calea Moților. Trafic îngreunat
Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, în jurul orei 16:30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, între Alba Iulia și cartierul Micești. Traficul rutier în zonă este îngreunat.
Din primele informații, accidentul s-a produs la intersecția dintre străzile Calea Moților și Lupșa.
Se pare că accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferi, care ar fi ieșit cu autoturismul de pe strada Lupșa în Calea Moților, nu ar fi acordat prioritate.
În urma accidentului nu au fost înregistrate victime.
