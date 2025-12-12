Connect with us

FOTO-VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, pe strada Calea Moților. Trafic îngreunat

Publicat

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, în jurul orei 16:30, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, între Alba Iulia și cartierul Micești. Traficul rutier în zonă este îngreunat. 

Din primele informații, accidentul s-a produs la intersecția dintre străzile Calea Moților și Lupșa.

Se pare că accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferi, care ar fi ieșit cu autoturismul de pe strada Lupșa în Calea Moților, nu ar fi acordat prioritate.

În urma accidentului nu au fost înregistrate victime.

 

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Iuliu Craciun

    vineri, 12.12.2025 at 17:24

    Calea Motilor intre Kaufland si Micesti nu este Alba Iulia. Asta rezulta din modul cum administratia locala se implica in rezolvarea problemei legata de traficul rutier, care se complica tot mai mult, avand in vedere ca nr. de locuitori din zona, este in crestere. Un alt indiciu este si faptul ca iluminatul festiv nu a trecut de Profi spre Micesti. Sper sa n-o rezolve ,,SMART".

    Răspunde

  2. Un cetatean

    vineri, 12.12.2025 at 18:49

    Cava D'oro!

    Răspunde

