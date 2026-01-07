Sfântul Ioan Botezătorul: semnificații, tradiții și superstiții. Misiunea Înaintemergătorului, sărbătorit pe 7 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul este prăznuit anual de credincioși pe 7 ianuarie, fiind una dintre cele patru sărbători pe care Biserica Ortodoxă Română le dedică sfântului.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, era descendentă a seminției lui Aaron.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită preotului Zaharia de către îngerul Gavriil, în timp ce acesta slujea la templu. Necrezând în mesajul îngerului, Zaharia a rămas mut până la momentul în care i s-a pus numele fiului său.

Prorocul Maleahi îl prezenta pe Ioan ca "Îngerul Domnului", cel care urma să pregătească calea pentru Mântuitor.

Considerat ultimul dintre prorocii Vechiului Testament, Sfântul Ioan Botezătorul realizează legătura între Vechiul și Noul Testament și pregătește astfel venirea lui Iisus Hristos.

Activitatea sa a început în anul 26 d.Hr., în primul an al guvernării lui Pilat din Pont, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Ioan Botezătorul. Misiunea

Sfântul Ioan Botezătorul a dus o viață ascetică încă din tinerețe. Acesta era îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.

S-a retras în pustiul Bethabara, unde s-a dedicat rugăciunii și pregătirii pentru misiunea sa divină.

Înainte de a se face cunoscut Mântuitorul, Sfântul Ioan a început să propovăduiască în deșert și să boteze, vestind venirea lui Mesia. Din acest motiv, este cunoscut drept Înaintemergătorul.

Sfântul Ioan le spunea iudeilor care veneau la el că, pentru a se căi cu adevărat, trebuie să aducă roade de pocăință, iar acestea se măsurau prin faptele de milostenie și prin iubirea față de aproape.

Chiar și Fiul lui Dumnezeu a venit la Ioan pentru a primi botezul pocăinței. Când l-a văzut pe Mântuitorul, Sfântul Ioan a spus:

"Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este Acela despre care am spus: După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, și eu nu-L cunoșteam; dar pentru ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă" (Ioan 1, 29-31).

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul

Din Evanghelie știm că Irod, cu ocazia unui ospăț organizat pentru a sărbători ziua sa de naștere, a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei.

În acea perioadă, Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. El îl mustrase pe Irod pentru relația nelegiuită pe care o avea cu Irodiada, care fusese soția fratelui său.

Într-o ură profundă, Irodiada a sfătuit-o pe fiica sa, Salomeea, care dansase și câștigase aprecierea invitaților, în special pe cea a lui Irod, să ceară drept răsplată capul Botezătorului.

Potrivit tradiției, Sfântul Ioan a fost îngropat în Samaria. Istoricii Rufinus și Teodoret menționează că mormântul său a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul, în anul 362.

O parte din moaște a fost arsă, iar cealaltă a fost dusă mai întâi la Ierusalim, apoi la Alexandria. La 27 mai 395, acestea au fost așezate într-o biserică ce îi poartă numele.

Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan

Din bătrâni există mai multe obiceiuri, tradiții și superstiții pentru ziua de 7 ianuarie, când enoriașii prăznuiesc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Se spune că stropitul cu apă are rol de purificare și amintește de botezul săvârșit de Sfântul Ioan în apele Iordanului. În unele zone, oamenii sunt stropiți cu apă sfințită sau duși simbolic la râu pentru a fi "botezați" din nou, ca semn de sănătate și noroc.

Cei care poartă numele Sfântului Ioan sunt sărbătoriți și este considerat un semn rău să nu fie felicitați. Totodată, se spune că este bine să petreci, să fii vesel și generos, pentru ca tot anul să fie cu belșug.

Ziua de 7 ianuarie, marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, este considerată, în tradiția populară, o zi în care nu se spală, nu se face curățenie, nu se coase și nu se desfășoară alte treburi gospodărești. Credincioșii sunt îndemnați să o dedice rugăciunii și odihnei.

Tot potrivit credinței populare, în această zi nu se taie nimic cu cuțitul, alimentele fiind rupte cu mâna. De asemenea, nu se consumă fructe sau legume "în cruce", precum pepenele sau usturoiul.

În unele zone, se spune că nu este bine să se folosească nici mătura, pentru a nu alunga norocul din casă.

Patru sărbători dedicate Sfântului Ioan

7 ianuarie: Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 24 iunie: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 29 august: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul 23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

