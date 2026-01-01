FOTO: ACCIDENT rutier pe DN 74, în comuna Bucium. O mașină a ajuns într-o curte

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza, în jurul orei 13:00, pe drumul național DN 74, în zona localității Cerbu din comuna Bucium.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 74, în comuna Bucium, sat Cerbu.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

