FOTO-VIDEO: O femeie a căzut într-o groapă adâncă de 3 metri, săpată pentru lucrări de canalizare, pe o stradă din Alba Iulia

O femeie a căzut joi seara într-o groapă adâncă de circa 3 metri, în care sunt efectuate lucrări la canalizare, pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru extragerea unei persoane, căzută într-o groapă unde sunt efectuate lucrări la canalizare, pe strada Henri Coandă din Alba Iulia.

Femeia, în vârstă de aproximativ 60 ani, a fost extrasă în siguranță din groapa adâncă de aproximativ 3 m de către pompierii militari și predată echipajului medical prezent la locul evenimentului.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.

