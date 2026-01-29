O consilieră locală din Alba, care lucrează la Comisia Europeană și-a câștigat dreptul de a participa online la ședintele de CL

O consilieră locală dintr-o comună din Alba, dar care lucrează la Comisia Europeană la Bruxelles și-a câștigat în instanță dreptul de participa, în mod online, la ședintele de Consiliu Local.

Este vorba despre consiliera locală Bunescu Luisa Maria care a câștigat la alegerile din 2024 un post de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei cenade, din poziția de independent.

Acesta este de loc din comuna Cenade și și-a dorit să devină consilier local pentru a aduce un plus valoare în localitatea natală, se arată în motivarea instanței.

Însă, consilierul local nu locuiește în comună, ci la Bruxelles fiind angajată a Comisiei Europene. Chiar dacă locuiește la Bruxelles consiliera locală a vrut să participe la ședintele de consiliu, în format online. Mai exact prin apel pe WhatsApp sau video conferință.

Din câte se pare nu i-a fost permis acest lucru și drept urmare consiliera și-a căutat dreptatea în instanță. În data de 26 ianuarie 2026 magistrații Tribunalului Alba i-au dat dreptate femeii.

Motivarea instanței a devenit publică, fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Vrea să facă mai multe pentru comuna sa

Potrivit motivării instanței, consiliera locală este angajată la ”Comisia Europeană – sediul Bruxelles, în cadrul Direcţiei Generale resurse umane şi securitate. Femeia este născută şi crescută în comuna Cenade, a participat la alegerile privind consilierii pentru consiliul local din dorinţa sinceră de a putea face mai mult pentru comuna sa, a considerat chiar că, raportat la locul de muncă, poate fi un real atu pentru administraţia publică, însă cu regret a constatat faptul că, probabil, nu este dorită în sânul administraţiei locale, cu toate că localnicii au votat-o şi şi-au dorit ca să fie acolo pentru a le putea reprezenta interesele”, se arată în motivarea instanței.

A făcut un proiect de hotărâre pentru ședinte online, dar a fost respins

În replică, în instanță, reprezentanții primăriei au spus că principala locuință a femeii este la Bruxelles, iar cea secundară la Cenade. De asemenea au mai spus că din poziția de consilier local, aceasta a inițiat ”un proiect de hotărâre prin care se dorea modificarea regulamentului de funcţionare, în sensul că organizarea şedinţelor consiliului local să se realizeze în mod obligatoriu în sistem hibrid, adică atât prin participarea fizică a membrilor consiliului local, cât şi prin participarea în sistem online reclamantei.

Acest proiect a fost propus în consiliul local pe ordinea de zi, însă nu a fost aprobat de către consilieri, fapt ce dovedeşte că restul consilierilor nu sunt de acord cu organizarea şedinţelor de consiliu local în modalitatea propusă de reclamantă”, au notat magistrații.

Mai exact femeia a dorit să impună sistemul hibrid în ședintele de CL, dar colegii săi consilieri nu au dorit acest lucru.

Tribunalul Alba i-a dat dreptate

Magistrații instanței i-au dat dreptate consilierei locale și au spus că aceasta are tot dreptul de a participa la ședintele de Consiliu Local, în format hibrid. Adică ea in online, iar restul consilierilor cu prezență fizică.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

