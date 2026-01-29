Connect with us

Eveniment

O consilieră locală din Alba, care lucrează la Comisia Europeană și-a câștigat dreptul de a participa online la ședintele de CL

Publicat

acum 9 secunde

O consilieră locală dintr-o comună din Alba, dar care lucrează la Comisia Europeană la Bruxelles și-a câștigat în instanță dreptul de participa, în mod online, la ședintele de Consiliu Local. 

Este vorba despre consiliera locală Bunescu Luisa Maria care a câștigat la alegerile din 2024 un post de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei cenade, din poziția de independent. 

Acesta este de loc din comuna Cenade și și-a dorit să devină consilier local pentru a aduce un plus valoare în localitatea natală, se arată în motivarea instanței.

Însă, consilierul local nu locuiește în comună, ci la Bruxelles fiind angajată a Comisiei Europene. Chiar dacă locuiește la Bruxelles consiliera locală a vrut să participe la ședintele de consiliu, în format online. Mai exact prin apel pe WhatsApp sau video conferință.

Din câte se pare nu i-a fost permis acest lucru și drept urmare consiliera și-a căutat dreptatea în instanță. În data de 26 ianuarie 2026 magistrații Tribunalului Alba i-au dat dreptate femeii.

Motivarea instanței a devenit publică, fiind disponibilă pe portalul rejust.ro.

Vrea să facă mai multe pentru comuna sa

Potrivit motivării instanței, consiliera locală este angajată la ”Comisia Europeană – sediul Bruxelles, în cadrul Direcţiei Generale resurse umane şi securitate. Femeia este născută şi crescută în comuna Cenade, a participat la alegerile privind consilierii pentru consiliul local din dorinţa sinceră de a putea face mai mult pentru comuna sa, a considerat chiar că, raportat la locul de muncă, poate fi un real atu pentru administraţia publică, însă cu regret a constatat faptul că, probabil, nu este dorită în sânul administraţiei locale, cu toate că localnicii au votat-o şi şi-au dorit ca să fie acolo pentru a le putea reprezenta interesele”, se arată în motivarea instanței.

A făcut un proiect de hotărâre pentru ședinte online, dar a fost respins

În replică, în instanță, reprezentanții primăriei au spus că principala locuință a femeii este la Bruxelles, iar cea secundară la Cenade. De asemenea au mai spus că din poziția de consilier local, aceasta a inițiat ”un proiect de hotărâre prin care se dorea modificarea regulamentului de funcţionare, în sensul că organizarea şedinţelor consiliului local să se realizeze în mod obligatoriu în sistem hibrid, adică atât prin participarea fizică a membrilor consiliului local, cât şi prin participarea în sistem online reclamantei.

Acest proiect a fost propus în consiliul local pe ordinea de zi, însă nu a fost aprobat de către consilieri, fapt ce dovedeşte că restul consilierilor nu sunt de acord cu organizarea şedinţelor de consiliu local în modalitatea propusă de reclamantă”, au notat magistrații.

Mai exact femeia a dorit să impună sistemul hibrid în ședintele de CL, dar colegii săi consilieri nu au dorit acest lucru.

Tribunalul Alba i-a dat dreptate

Magistrații instanței i-au dat dreptate consilierei locale și au spus că aceasta are tot dreptul de a participa la ședintele de Consiliu Local, în format hibrid. Adică ea in online, iar restul consilierilor cu prezență fizică.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 secunde

O consilieră locală din Alba, care lucrează la Comisia Europeană și-a câștigat dreptul de a participa online la ședintele de CL
Actualitateacum 31 de minute

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Evenimentacum 37 de minute

FOTO-VIDEO: O femeie a căzut într-o groapă adâncă de 3 metri, săpată pentru lucrări de canalizare, pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 31 de minute

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Economieacum 2 ore

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 8 ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum o zi

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 10 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Evenimentacum 13 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 ore

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Evenimentacum 10 ore

Managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Dragomir Morcan și mai multe asistente și infirmiere vizate de perchezițiile de miercuri
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 ore

FOTO: Polițiști și jandarmi din Alba, acțiune de prevenire a violenței în mediul școlar, la unități de învățământ din Blaj
Educațieacum 7 ore

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale
Mai mult din Educatie