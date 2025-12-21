FOTO-VIDEO: Protest pentru reforma justiției, la Alba Iulia. Mai mulți cetățeni au ieșit în fața Prefecturii

Un protest pentru reforma justiției are loc duminică, de la ora 17:00, la Alba Iulia. Mai mulți cetățeni au venit în fața Prefecturii pentru a susține o justiție independentă.

Oamenii au afișat pancarte cu mesajele: „Justiție nu obediență”, „Justiția aparține poporului”, „Vrem judecători independenți”, „Fără politică în justiție”, „Legea e pentru toți”, „Democrația nu se negociază”, „Poți să furi în România / Se rezolvă, sună Lia”.

„Magistrații care au avut curajul să vorbească despre neregulile și corupția din sistem trebuie susținuți din stradă. Nu putem rămâne pasivi. Dacă nu punem presiune acum, mâine poate fi prea târziu. Ce se întâmplă în justiție ne afectează pe toți, la fel cum corupția ne afectează viața de zi cu zi”, au transmis organizatorii acțiunii.

Potrivit anunțului publicat pe o rețea de socializare, solicitările protestatarilor sunt următoarele:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat au avut loc faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea, pe cale legislativă, a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție

Reamintim faptul că președintele Nicușor Dan a declarat duminică că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor. Aceștia vor trebui să răspundă la o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?

Potrivit președintelui, dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

