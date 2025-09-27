FOTO-VIDEO: Ziua Recoltei, la Aiud. Standuri pline cu legume și fructe proaspete, în Piața Agroalimentară din oraș. PREȚURI

Ziua Recoltei are loc sâmbătă, 27 septembrie, la Aiud. Zeci de producători agricoli din Aiud și din împrejurimi au venit de la primele ore ale dimineții în Piața Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” din municipiu cu standuri pline cu legume, fructe proaspete și bunătăți alese.

De la ora 10:00, cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol folcloric susținut de artiști talentați de muzică populară.



Este vorba despre Camelia Ilea, Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan.

„Să ne bucurăm împreună de această zi specială dedicată recunoașterii și aprecierii vrednicilor producători.

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de roadele toamnei”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

Lista cu prețurile practicate de producători:

ardei – 6 lei/kg

ardei iute – 10 lei/kg

cartofii – 3 lei/kg

ceapă roșie – 8 lei/kg

ceapă albă – 5 lei/kg

conopidă – 8 lei/kg

fasole – 15 lei/kg

gogoșar – 7 – 10 lei/kg

morcovi – 5 lei/kg

roșii – 7 lei kg

țelină – 5 lei/buc.

varză – 2,5 – 3 lei/kg

vinete – 3 – 4 lei/kg

mere – 10 lei/kg

piersici – 15 lei/kg

struguri – 10 lei/kg

porumbul fiert – 2 lei/buc.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News