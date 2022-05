FOTO Voluntari de toate vârstele din Alba au strâns zeci de saci de gunoaie din zona Lacului Iezer: ”Să învățăm să prețuim natura”

Mai mulți voluntari, de la copii de 4 ani până la adulți, mamici, tineri și adolsecenți, au organiazat sâmbătă, 30 aprilie o amplă campanie de strângere de gunoaie, din zona Lacului Iezer.

A fost o activitate prin care cei mici au învățat să protejeze natura și un mesaj pentru cei care nu au cei șapte ani de acasă și aruncă gunoaie la întâmplare.

La sfârșit au fost strânși zeci de saci plini cu PET-uri, cutii de aluminiu, dar și alte gunoaie aruncate prin natură.

”Acțiunea de ecologizare a avut loc sâmbătă 30 aprilie. Ne-am adunat toți voluntarii la 9 jumătate în fața bisericii din Ighiel unde am pornit cu toții spre Iezer. Ne-am organizat în 4 echipe și ne-am repartizat pe zone în funcție de dificultate deoarece am avut cu noi voluntari de la 4 ani pana la 48 ani, mamici cu copii mici, care s-au bucurat de natura, copii tineri si adolescenti, pe care încercăm să îi încurajăm să protejeze natura și cărora încercăm sa le transmitem că astfel de acțiuni nu sunt o rușine pentru ei, ci o lectie pentru cei care nu au cei 7 ani de acasă și care nu știu să prețuiască natura din jurul lor.

Am avut voluntari si 3 membri ai TNL Ighiu. Am încercat să acoperim o suprafață cât mai mare: zona lacului Iezer, Valea Ouălor, Pârâul Braicu și Valea Ighielului de la ieșire din sat/intrare în pădure până la Iezer. Copiii cu vârste până în 10 ani au rămas într-o zona ușoară unde au adunat gunoaiele prin joaca sub supravegherea adulților.

Ceilalți au acoperit zonele care presupuneau un efort fizic mai mare. Din păcate deșeurile cele mai multe nu sunt la drum, ci mai mult prin vale pe marginea apei.

Cele mai des întâlnite sunt PETurile, sticlele de sticla și dozele de aluminiu. Dar din când în când găsim și borcane, cutii de conserve, plase pline aruncate sub drum. Cea mai grea și mai dificilă zona este zona cheilor unde doar adulții intră fiind stâncos și abrupt.

Din păcate în aceasta zona nu am putut niciodată face curat cum trebuie fiind o zona în care se arunca gunoaie des: de la pamperși folosiți, la blănuri de oi, sticle, borcane, și din păcate si animale moarte.

Acesta e al șaptelea an în care facem aceasta acțiune. Doar în 2020 am sărit, fiind pandemia. La sfârșitul acțiunii ne-am adunat cu toții la unul din voluntari în gradină, unde am servit o felie de pizza, gogoși de casa, un pahar de suc.

Am impartit dulciuri copiilor, i-am antrenat in jocuri”, a declarat unul dintre voluntari, pentru alba24.ro.

