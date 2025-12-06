Un bărbat din Ighiu care și-a agresat soția, reținut de polițiști. Va fi cercetat pentru violență în familie

Un bărbat din Ighiu va fi cercetat pentru violență în familie, după ce și-a agresat soția. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Cazul de violență în familie a fost comunicat de reprezentnații IPJ Alba, în buletinul de presă din 6 decembrie 2025.

Potrivit polițiștilor, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 4 decembrie 2025, bărbatul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, provocându-i leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

