Cine a câștigat titlul de Miss și Mister Boboc 2025, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

Șase perechi de boboci au intrat vineri seara, în cursa pentru titlul de miss și mister Boboc 2025, al Liceului Sportiv din Alba Iulia. După mai multe probe doi boboci au fost încoronați drept Miss și Mister Boboc.

Este vorba despre Pănescu Georgiana și Cotișel Sebastian.

Aceștia au participat în cadrul balului susținut vineri 5 decembrie, iar după mai multe probe au fost declarați câștigători.

De asemenea, Sara Cataramă și Bogdan Orian au fost încoronați Miss și Mister Alba24.ro în urma voturilor de pe ziarul online.

Georgiana Pănescu are 15 ani și este elevă în clasa a IX-a A la Liceul cu Program Sportiv. Baschetul e mai mult decât un sport pentru ea, este pasiunea care o motivează să dea tot ce am mai bun.

Sebastian este elev în clasa a Xl-a la Liceul cu Program Sportiv Alba lulia. Practică polo pe apă de performanţă, un sport care l-a învățat disciplină, ambițiea şi spiritul de echipă.

