Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” participă în marea finală a emisiunii The Ticket 2025. Au nevoie de susținerea județului

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” participă sâmbătă, 6 decembrie de la ora 20.00, în finala emisiunii The Ticket 2025, de pe Antena1.

Publicul de acasă decide câștigătorul emisiunii, dar și ppremiul de 100.000 de euro. Aceștia pot fi votați printr-un SMS.

Reprezentanții județului au scris istorie în seara de, 27 septembrie 2025 când s-au calificat direct în finala emisiunii. Atunci au impresionat juriul. Acum ține doar de spectatori, de publicul de acasă, dacă tinerii ansamblului folcloric vor câștiga premiul de 100.000 de euro.

Cei 48 de tineri dansatori au oferit la pe scena emisiunii de la Antena 1 un moment extraordinar, care a îmbinat dansul popular românesc cu un dans țigănesc, rezultând un show original și spectaculos.

Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani.

Atmosfera din platou a fost electrizantă. Publicul a aplaudat în picioare evoluția celor 48 de copii care au dansat cu o precizie și o bucurie molipsitoare. Costumele tradiționale, energia colectivă și coregrafia elaborată au transformat scena într-un spectacol autentic românesc.

„Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, a spus emoționat liderul ansamblului, după ce publicul i-a răsplătit cu aplauze și urale.

Jurații, impresionați de spectacolul tinerilor din Blaj

Juriul format din Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Maurice Munteanu a avut o misiune dificilă. În seara respectivă, s-au prezentat mai multe momente puternice de la muzică și dans, la actorie și acrobații.

