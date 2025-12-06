Connect with us

Eveniment

Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” participă în marea finală a emisiunii The Ticket 2025. Au nevoie de susținerea județului

Publicat

acum 48 de secunde

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor”  participă sâmbătă, 6 decembrie de la ora 20.00, în finala emisiunii The Ticket 2025, de pe Antena1.

Publicul de acasă decide câștigătorul emisiunii, dar și ppremiul de 100.000 de euro. Aceștia pot fi votați printr-un SMS.

Reprezentanții județului au scris  istorie în seara de, 27 septembrie 2025 când s-au calificat direct în finala emisiunii. Atunci au impresionat juriul. Acum ține doar de spectatori, de publicul de acasă, dacă tinerii ansamblului folcloric vor câștiga premiul de 100.000 de euro.

Cei 48 de tineri dansatori au oferit la pe scena emisiunii de la Antena 1 un moment extraordinar, care a îmbinat dansul popular românesc cu un dans țigănesc, rezultând un show original și spectaculos.

Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani.

YouTube video

Atmosfera din platou a fost electrizantă. Publicul a aplaudat în picioare evoluția celor 48 de copii care au dansat cu o precizie și o bucurie molipsitoare. Costumele tradiționale, energia colectivă și coregrafia elaborată au transformat scena într-un spectacol autentic românesc.

„Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, a spus emoționat liderul ansamblului, după ce publicul i-a răsplătit cu aplauze și urale.

Jurații, impresionați de spectacolul tinerilor din Blaj

Juriul format din Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Maurice Munteanu a avut o misiune dificilă. În seara respectivă, s-au prezentat mai multe momente puternice de la muzică și dans, la actorie și acrobații.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 48 de secunde

Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” participă în marea finală a emisiunii The Ticket 2025. Au nevoie de susținerea județului
Evenimentacum O oră

Femeie agresată de soț, în plină zi, pe o stradă din Alba Iulia. Bărbatul a lovit-o și i-a distrus telefonul mobil
Evenimentacum O oră

6 Decembrie: Târgul de Crăciun din Aiud. Plimbări cu trenulețul alături de Moș Crăciun, ateliere și concerte. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 18 ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Administrațieacum 2 zile

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 21 de ore

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

roman
Evenimentacum 16 ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Evenimentacum o zi

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
sfantul_nicolae_mira_lichiei_deschidere-e1544004778202
Evenimentacum 6 ore

6 decembrie, Sfântul Nicolae: semnificații, tradiții și obiceiuri. Care este fapta care l-a făcut atât de iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 3 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

ipj acțiune
Actualitateacum 19 ore

FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli
Actualitateacum 20 de ore

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie