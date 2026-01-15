Connect with us

FOTO: Ziua Culturii Naționale și nașterea poetului Mihai Eminescu, celebrate la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia

Joi, 15 ianuarie, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia timpul s-a oprit pentru câteva momente, deoarece elevi, dascăli și invitați au adus un omagiu personalității marcante a literaturii și culturii române, Mihai Eminescu.

Potrivit reprezentanților școlii, pentru a marca 176 de ani de la nașterea marelui poet și pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale, cei prezenți au pășit în universul artei cu emoție, printr-un spectacol în care s-au îmbinat armonios forța cuvântului cu forța muzicii.

Colectivul clasei I B, coordonat de prof. pentru învățământul primar Alexandrina Vlădău, a susținut un miniconcert de cântece folk, aducând un omagiu culturii românești. De asemenea, Clubul de Scurtmetraje al școlii, coordonat de prof. Iulia Vințan, a prezentat o dramatizare inspirată din basmul eminescian ”Borta vântului”.

Elevele Carla Maria Pleșa și Maria Iasmina Bîlc din clasa a V-a A au recitat emoționant ”Doina” lui  Mihai Eminescu. La final, corul școlii, coordonat de prof. Tudor Bogdan, a interpretat un colaj de cântece pe versuri eminesciene.

„Invitata specială și prietena dintotdeauna a Școlii ”Mihai Eminescu”, poeta Felicia Colda, le-a vorbit copiilor despre curajul de a fi autentici într-o lume dirijată de influența virtualului și le-a citit câteva versuri din cartea domniei sale, ”Partea nevăzută a Lunii”, din care a donat câteva exemplare bibliotecii școlii.

Ca în fiecare an, la finalul evenimentului, cei prezenți au plecat cu sufletele pline de bucurie și cu mândria de a putea spune: La mulți ani școlii noastre! La mulți ani culturii românești!”, au mai transmis reprezentanții școlii.

