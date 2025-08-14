Connect with us

Funcționarii din primăriile de comune amenință că vor intra în grevă generală pe 8 septembrie. Care sunt nemulțumirile

Funcționarii din primăriile de comune sunt pregătiți să intre în grevă generală pe 8 septembrie. Aceștia sunt nemulțumiți de o prevedere din actualul proiect de lege privind reforma administrației locale, care prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă, a declarat joi președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan.

Acesta a participat, joi, la Palatul Victoria, alături de reprezentanții Asociației Comunelor din România, la o nouă rundă de consultări cu premierul și alți membri ai Guvernului pe tema proiectului de lege privind reforma administrației locale, scrie Agerpres.

„Pe 8 septembrie vom intra în grevă generală, a primăriilor de comune din România, dacă rămâne singura problemă pe care doresc să o abordez aici. Problemă care nu este legată de bani, problemă care nu este legată de deficitul bugetar, este o pătură în cap care ni s-a pus nouă, funcționarilor publici din primării, în numele deficitului bugetar, dar, în fapt, fiind vorba despre nevoia de răfuială personală a câtorva primari de municipii cu oameni care-i incomodează.

La ultima formă a legii, ceea ce reușisem să negociem în edițiile precedente dispăruse cu totul din proiectul de lege, și anume periclitarea regimului funcționarului public, forma publicată joia trecută cuprinde cea mai veninoasă formă de epurare politică pe care putea să și-o imagineze cineva, și anume <tăierea> funcționarului public în două odată cu scaunul, odată cu postul”, a susținut Dan Cârlan.

Inițial, a explicat Cârlan, propunerea prevedea ca primarul să poată stabili fixarea unui post cu jumătate de normă în cazul posturilor vacante, nu a celor ocupate, idee agreată și de sindicaliști.

„Noi am fost singurii care am subscris și am zis că este o idee foarte bună ca primarul să poată stabili un post ca fiind cu jumătate de normă, un post vacant pe care-l apreciază ca atare, îl stabilește cu jumătate de normă și invită spre ocupare persoanele interesate în cunoștință de cauză. Această formă a fost înlocuită (…) cu o formă care spune așa: ordonatorul de credite poate stabili o funcție publică ocupată ca fiind cu jumătate de normă, în termen de 30 de zile numește definitiv funcționarul public care ocupă acea funcție, îl numește cu normă redusă la jumătate.

Asta înseamnă o presiune extraordinară de intimidare la adresa funcționarilor publici care incomodează la nivelul primăriilor urbane. La noi, la comune, nu există niciun fel de astfel de tendință, presiunea a venit de la primarii marilor municipii, presiune pe persoanele, pe funcționarii publici care asigură legalitatea actelor administrative prin secretarul general, legalitatea execuției bugetare, legalitatea în domeniul urbanismului și legalitatea în domeniul achizițiilor publice. Aici sunt cele patru domenii critice în care ordonatorul de credite intră, câteodată, în conflict cu funcționarul public care păzește legalitatea”, a mai susținut Cârlan.

El a concluzionat, față de cele arătate, că aceasta este „cea mai perversă formă de persecuție și de intimidare”.

„Îl ameninți că-i vei stabili postul la jumătate de normă. Este incomparabil mai proastă soluția pentru funcționarul public decât destituirea. Dacă desființezi un post ocupat, funcționarul public are dreptul la șomaj și are dreptul, doi ani de zile, să stea în Corpul de rezervă al funcționarilor publici, putând să-și găsească o altă funcție, la o altă instituție.

În momentul în care aplici prevederea actuală din proiectul de lege, stabilești în mod forțat și unilateral postul la jumătate de normă, îl numești obligat pe funcționarul public pe acel post și nu are decât două variante: înghite statutul de jumătate de om sau, dacă pleacă, pleacă din proprie inițiativă și este lipsit de drepturile garantate prin statutul funcționarului public. Dorim ca acest sistem să fie perfect disponibil pentru primari pe un post vacant, analizează postul vacant, stabilește că-l poate rezolva cu jumătate de normă, îl scoate la concurs și cine vine pe acel post îl poate ocupa în cunoștință de cauză”, a afirmat Cârlan.

Potrivit acestuia, propunerea a venit din partea „câtorva primari de municipii”, dar nu a dorit să dea nume.

sursa: Agerpres.ro

