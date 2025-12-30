Connect with us

Gabriel Pleșa: Alba Iulia Transport Local SRL, societatea de transport public a Primăriei este activă la Registrul Comerțului

Publicat

acum 2 ore

Societatea ”Alba Iulia Transport Local SRL”, societatea prin care Primăria Alba Iulia vrea să internalizeze serviciul de transport public este activă la Registrul Comerțului.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat că ”este un moment care îmi aduce bucurie sinceră, pentru că marchează un pas esențial în direcția pe care ne-o dorim de mult: internalizarea transportului public de călători în municipiul Alba Iulia”.

Administratorii societății sunt: Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan. Marius Opincariu deține un doctorat în domeniul Filologie. În trecut a fost manager de vânzări și marketing la o firmă din Sebeș.

Flaviu Buta, în prezent consilier în cabinetul primarului, purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia. În trecut a fost director tehnic al unei societăți din Alba Iulia și director general al unei firme din Cugir.  Eliza Bogdan, în trecut a fost manager relații corporative la o bancă.

Gabriel Pleșa a mai precizat că până în prezent au fost livrate 9 autobuze electrice din cele 21 achiziționate din fonduri nerambursabile, iar când societatea de transport va fi operațională vom deține o flotă de 34 autobuze electrice și 6 microbuze electrice, cu stațiile de încărcare aferente.

Cristian Panu

  1. Sandu Petru G

    marți, 30.12.2025 at 16:06

    Felicitari! Daca se poate o sugestie: o societate de colectare deseuri/reciclare etc... avem ce trebuie la Galda deja.

