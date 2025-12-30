Eveniment
Gabriel Pleșa: Alba Iulia Transport Local SRL, societatea de transport public a Primăriei este activă la Registrul Comerțului
Societatea ”Alba Iulia Transport Local SRL”, societatea prin care Primăria Alba Iulia vrea să internalizeze serviciul de transport public este activă la Registrul Comerțului.
Primarul Gabriel Pleșa a declarat că ”este un moment care îmi aduce bucurie sinceră, pentru că marchează un pas esențial în direcția pe care ne-o dorim de mult: internalizarea transportului public de călători în municipiul Alba Iulia”.
Administratorii societății sunt: Marius Opincariu, Flaviu Buta și Eliza Bogdan. Marius Opincariu deține un doctorat în domeniul Filologie. În trecut a fost manager de vânzări și marketing la o firmă din Sebeș.
Flaviu Buta, în prezent consilier în cabinetul primarului, purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia. În trecut a fost director tehnic al unei societăți din Alba Iulia și director general al unei firme din Cugir. Eliza Bogdan, în trecut a fost manager relații corporative la o bancă.
Gabriel Pleșa a mai precizat că până în prezent au fost livrate 9 autobuze electrice din cele 21 achiziționate din fonduri nerambursabile, iar când societatea de transport va fi operațională vom deține o flotă de 34 autobuze electrice și 6 microbuze electrice, cu stațiile de încărcare aferente.
Sandu Petru G
marți, 30.12.2025 at 16:06
Felicitari! Daca se poate o sugestie: o societate de colectare deseuri/reciclare etc... avem ce trebuie la Galda deja.