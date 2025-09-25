Eveniment
Gala de sporturi de contact la Alba Iulia: Mai mulți sportivi locali intră în cușca de MMA vineri seară. Ce meciuri vor avea loc
O gală de sporturi de contact va avea loc vineri, 26 septembrie, la Alba Iulia. Casa de Cultură a Sindicatelor devine pentru câteva ore, de la ora 18.00, locul în care mai mulți sportivi din Alba vor intra în cușca de MMA.
Parte din ei sunt sportivi la început de drum, care activează în cluburile de sporturi de contact din Alba.
Este vorba despre gala de lupte, Champions Road to Cezar Fight Championship. Este primul eveniment de sporturi de contact din Alba Iulia care va aduce mai multe stiluri de luptă. Mai exact vor fi meciuri de MMA (mix martial arts) kickbox, brazilian jiu jitsu, dar și karate kyokushin.
Aceștia au vrut să aducă în fața publicului sportivi la început de drum care peste ani pot ajunge să lupte în galele profesioniste de sporturi de contact.
- Dean Copoeru versus Nicu Decean, MMA, categoria 100 de kilograme
- David Lazăr verus Baidoc Onisim, MMA, categoria 70 de kilograme
- Emanuel Vlad versus Eduardo Cetean, MMA, categoria -60 de kilograme
- Tudor Popa versus Rawee Lertkulvanich, Kickbox, categoria -90 de kilograme
- Sergiu Mureșan versus Răzvan Marian, MMA, categoria 80 de kilograme
- Alex Balica versus Iulian Gordon, kickbox, categoria -90 de kilograme
- Alexandra Mihuș versus Andreea Talpaș, kickbox, categoria -53 de kilograme
- Tudor Tiberiu Csabai versus Denis Iordate, brazilian jiu-jitsu, categoria open no gi.
- Chen Will Yam versus Răzvan Tălmaș, kickbox cateogria -65 de kilograme
- Denisa Filimon versus Erika Armean, kickbox -50 de kilograme
- Adrian Ilie Florea vs Raul Dan, MMA, categoria 75 de kilograme
- Vlad Cioara versus Mihai Lupu, karate kyokushin, categoria + 90 de kilograme
- Denis Croitoru versus Tudor Cimpean, titlul UFT, minus -75 de kilograme
”Este o gala sportivă, de sporturi de contact, organizată pentru sportivii locali. Ei sunt cei care vor intra în cușca de MMA și vor face spectacol la Alba Iulia, în data de 26 septembrie.
Însă fără public, gala nu poate exista, nu poți lupta fără să fii aclamat, sau susținut din public. Din acest motiv îi invităm pe toți cei care apreciază sporturile de contact să vină la gală și să îi susțină pe sportivii noștri. Prețul unui bilet la gala este de 80 de lei”, a declarat Alin Moldovan, promoterul galei Road to Cezar Fight Championship.
