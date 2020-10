Generația Z: Tineri informați și amabili, care preferă părinții în locul influencerilor. Studiu

Studiile continuă să arate că noul coronavirus poate fi detectat pe obiecte și după zile sau săptămâni, însă printre oamenii de știință s-a răspândit consensul că virusul este rareori transmis prin contact cu suprafețe contaminate.

În opinia acestora, ar fi de preferat abandonarea unor măsuri extreme ca punerea în „carantină” a scrisorilor sau dezinfectarea produselor de băcănie, scrie hotnews.ro.

„Din câte știu, în viața reală oameni de știință ca mine – epidemiolog și medic – și virusologi nu-și bat capul cu asemenea lucruri”, afirmă David Morens, consilier senior al directorului Anthony S. Fauci de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Aceasta corespunde cu pagina web de la Center for Disease Control and Prevention (CDC), unde pe pagina „Cum se răspândește Covid-19” actualizată scrie că „nu se consideră că atingerea suprafețelor este calea obișnuită” de transmitere a coronavirusului.

Astfel de studii „tind de fapt să spună că în condiții experimentale, care nu sunt ca în lumea reală, virusul poate persista și poate fi detectat”, afirmă el.

Dar adaugă că aceasta nu înseamnă că oricine poate fi infectat. „Volumul de virusuri care persistă s-ar putea să nu fie cel care vă poate afecta într-un context real”. În lumea reală, curenții de aer, lumina Soarelui și căldura acționează toate cu rapiditate pentru incapacitarea virusului.

„Comportamentul este cel care trebuie să te asigure că nimic dimprejur, inclusiv propriile mâini, nu ajunge la gură, nas sau ochi”. Acest comportament include să nu-ți atingi nimic de deasupra gâtului, să porți mască (ceea ce te ajută să-ți amintești să nu-ți atingi fața), distanțare socială și mâini cât de curate posibil. În aceste condiții poți chiar să mergi la un restaurant și să atingi obiecte acolo – scaunul, meniul – fără să le cureți în prealabil și „dacă ultimul lucru pe care-l atingi este săpunul sau dezinfectantul … ești ok”, spune Morens.

Stefan Baral, profesor asociat în departamentul de epidemiologie de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, spune că e o mare diferență între o singură particulă virală capabilă să supraviețuiască pe o anumită suprafață și potențialul virusului de a intra într-o membrană de mucus, a o traversa și a infecta pe cineva.

Angela Rasmussen, virusoloagă la Center for Infection and Immunity de la Columbia Universityʼs Mailman School of Public Health, spune că epidemiologii pot avea dificultăți în aflarea de dovezi din lumea reală ale transmiterii virusului de pe obiecte contaminate.

„Nu cred că este necesar și înțelept să curățăm produsele de băcănie”, nu este nevoie de antibacteriene pentru curățarea căminului, spune aceasta. Săpunul și apa, alcoolul și înălbitorul, pe de altă parte, au spectru larg de acțiune, spune Rasmussen, omorând multe bacterii ca și virusuri.

