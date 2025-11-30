Connect with us

George Simion, reales președinte al partidului AUR, la Alba Iulia. A candidat singur

Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), desfășutat duminică la Alba Iulia, l-a reconfirmat pe George Simion în funcția de președinte. El a candidat singur și a obținut un nou mandat la șefia acestui partid. 

În deschiderea lucrărilor congresului, președintele CNC al AUR, Petrișor Peiu, a invitat pe scenă doi preoți să binecuvânteze evenimentul.

Biroul Național de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Național al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

În urma procesului intern de vot desfășurat în perioada 24 – 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, iar ca vicepreședinți Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

  1. Vasile Vasile

    duminică, 30.11.2025 at 19:01

    Fe ce nu au ales tot partidul în funcția de vicepreședinți ?

  2. rbk

    duminică, 30.11.2025 at 19:14

    CEL MAI TARE ERA SA IASA PE LOCUL DOI , IN CONDITIILE IN CARE A FOST SINGURUL CANDIDAT

  3. rbk

    duminică, 30.11.2025 at 19:15

    CEAUSESCU 2, CANDIDEZI SINGUR CA NU ARE NIMENI CURAJUL SA TE INFRUNTE. UN PARTID DE PUPINCURIȘTI

  4. Alin

    duminică, 30.11.2025 at 20:09

    Nu îmi mai aduc aminte … spre deosebire de AUR, PSD-ul câți candidați la funcția de președinte al PSD a avut ….? Întreb pt un prieten 😂

