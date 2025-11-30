George Simion, reales președinte al partidului AUR, la Alba Iulia. A candidat singur

Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), desfășutat duminică la Alba Iulia, l-a reconfirmat pe George Simion în funcția de președinte. El a candidat singur și a obținut un nou mandat la șefia acestui partid.

În deschiderea lucrărilor congresului, președintele CNC al AUR, Petrișor Peiu, a invitat pe scenă doi preoți să binecuvânteze evenimentul.

Biroul Național de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Național al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

În urma procesului intern de vot desfășurat în perioada 24 – 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, iar ca vicepreședinți Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

