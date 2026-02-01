Connect with us

Gerul revine în România. Meteorologii anunță că vremea se va răci accentuat în următoarele zile. Recomandări pentru populație

Publicat

acum 2 ore

După o perioadă cu temperaturi pozitive, vremea se va răci accentuat în următoarele zile. Meteorologii anunță că, începând din 1 februarie și până pe 4 februarie, temperaturile vor fi extrem de scăzute, mai ales în regiunile extracarpatice.

Gerul se va resimți puternic în special dimineața și noaptea, inițial în Moldova, apoi în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar pe alocuri și în Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei frigul va persista și pe timpul zilei, cu maxime între -16 și -8 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Cod galben de ger în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi de până la -20 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod galben de ger, valabilă de sâmbătă, 1 februarie, ora 20:00, până duminică, 2 februarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece în mai multe regiuni ale țării, cu temperaturi minime care vor coborî semnificativ sub pragul de îngheț.

Zonele afectate

Atenționarea vizează:

  • Moldova
  • Dobrogea
  • Muntenia
  • estul și sud-estul Transilvaniei

Ce temperaturi se vor înregistra

În aceste zone, temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade Celsius, iar în nordul Moldovei valorile pot coborî până în jurul a -20 de grade.

Meteorologii avertizează că gerul poate crea disconfort termic accentuat, mai ales pe timpul nopții și dimineții, și recomandă populației să evite expunerea prelungită la frig și să ia măsuri de protecție, în special pentru copii și persoanele vârstnice.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, recomandări pentru populație

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să folosească în condiții de siguranță sursele de încălzire din locuințe, să acorde atenție animalelor aflate în frig, să semnaleze autorităților persoanele fără adăpost și să circule cu prudență pe drumurile alunecoase, echipând corespunzător mașinile pentru iarnă.

Așadar, locuințele trebuie încălzite cu atenție. Sursele de încălzire trebuie verificate și folosite în condiții de siguranță. Este recomandat să evitați improvizațiile la sobe și să nu adormiți cu focul aprins.

Animalele sunt de asemenea vulnerabile la frig. Un adăpost corespunzător și atenție sporită pot preveni efectele gerului asupra lor.

Persoanele fără adăpost, aflate în pericol din cauza temperaturilor scăzute, trebuie semnalate autorităților pentru a li se acorda ajutor.

Șoferii trebuie să fie precauți, deoarece temperaturile scăzute pot face carosabilul alunecos. Este recomandată reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de alte vehicule și echiparea mașinii pentru condiții de iarnă.

