Un pensionar din Alba care a tăiat șapte copaci, condamnat de judecătorii din Câmpeni după patru ani

Șapte copaci tăiați a fost motivul pentru care un pensionar din Alba a ajuns în fața instanței de judecată. Este vorba despre un dosar ce a avut obiectul de infracțiuni la regimul silvic.

Bărbatul de loc din comuna Ciuruleasa a fost condamnat în data de 29 ianuarie 2026, la patru ani distanță de la momentul tăierii copacilor.

Mai exact, ”la data de 13.01.2022, organele de politie din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza satului Morăreşti, l-au identificat pe bărbat în timp ce taia arbori de esenţă foioase, specia fag, de pe picior, în stare verde şi nemarcati de către organele silvice. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca acesta a tăiat fără drept un număr de 7 (şapte) arbori de esenţă foioase specia fag”, au notat judecătorii în motivarea instanței.

Copacii erau nemarcați de către organele silvice.

Bărbatul și-a recunoscut vina și a colaborat cu organele de anchetă. Ba mai mult a depus la dosarul cauzei o caracterizare obținută de la primarul comunei Ciuruleasa, în cuprinsul căreia se arată că familia inculpatului are venituri modeste, însă acesta a depus eforturi considerabile pentru ca soției și copiilor să nu le lipsească nimic, este integrat social și un bun cetățean al comunei.

Totuși pentru cei șapte copaci, la patru ani de la comiterea faptei, judecătorii din Câmpeni l-au condamnat pe bărbat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

