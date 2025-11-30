Gheorghe Hațegan din Șeușa, campion național cu un iepure din rasa ”berbec german mare gri”, la Expoziția Națională a României

Gheorghe Hațegan, un tânăr crescător de iepuri din Șeușa, comuna Ciugud, a obținut o distincție foarte importantă la Expoziția Națională a României, desfășurată în perioada 28-30 noiembrie, la Sfântu Gheorghe.

El a obținut titlul de campion național pentru exponatul din rasa și varietatea de culoare ”berbec german mare gri”.

Masculul prezentat de Gheorghe Hațegan a obținut 96,5 puncte.

”Cresc această rasă de iepuri de aproximativ doi ani de zile și dețin în prezent un număr de 20 de exemplare de culoare gri, gri fier, albastru. Asta a fost prima expozitie pentru mine si primul titlu” a spus Gheorghe Hațegan.

Rasa de iepuri Berbec German Mare Gri (German Grey Giant Lop) este una dintre cele mai apreciate rase de iepuri de talie mare din Europa, cunoscută pentru aspectul său impunător, urechile căzute specifice raselor „berbec” și temperamentul blând.

Este o rasă impresionantă, apreciată pentru mărimea sa, aspectul elegant și comportamentul echilibrat. Unii masculi, bine dezvoltați, pot depăși 10 kilograme.

Este ideală pentru crescătorii pasionați și pentru cei care pot asigura spațiu, îngrijire atentă și alimentație corectă.

