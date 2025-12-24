Connect with us

Economie

Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate. Guvernul a modificat Codul Fiscal după presiunile din agricultură

Publicat

acum 8 secunde

Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât serele, solariile și alte construcții agricole utilizate pentru producție și depozitare să rămână scutite de impozit, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Decizia a fost luată în ședința de Guvern de marți seara, după ce Ministerul Finanțelor a renunțat la o măsură care ar fi introdus, de la 1 ianuarie 2026, impozitarea acestor tipuri de clădiri, în urma unor modificări adoptate anterior în Parlament.

Ce tipuri de construcții rămân scutite de impozit

Potrivit modificării aprobate de Guvern, nu vor fi impozitate clădirile utilizate exclusiv în scop agricol, precum:

  • sere și solarii,
  • răsadnițe,
  • ciupercării,
  • silozuri pentru furaje,
  • silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor.

Aceste construcții vor continua să beneficieze de scutire totală de impozit, atât în exploatațiile agricole, cât și în gospodăriile populației, dacă sunt folosite pentru activități agricole.

Ministrul Agriculturii: fermierii au nevoie de sprijin, nu de presiune fiscală

Ministrul Agriculturii a declarat că renunțarea la impozitare este rezultatul dialogului cu Ministerul Finanțelor și al argumentelor aduse de Partidul Social Democrat.

„Mă bucur că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele noastre și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună o presiune suplimentară pe fermierii români”, a transmis Florin Barbu.

Acesta a subliniat că impactul bugetar al unei eventuale impozitări ar fi fost redus, în timp ce efectele asupra producătorilor agricoli ar fi fost semnificative:

„Producătorii noștri au nevoie de sprijin, nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului”, a adăugat ministrul.

Ce prevedea modificarea anterioară a Codului Fiscal

Inițial, prin modificări adoptate în Parlament, scutirea totală de impozit pentru anumite construcții agricole fusese eliminată, urmând ca, începând cu 1 ianuarie 2026, serele, solariile, silozurile și depozitele de cereale să fie impozitate similar altor clădiri.

Măsura a fost criticată de organizațiile de fermieri, care au avertizat că ar fi afectat în special micii producători și gospodăriile agricole, într-un context deja marcat de creșterea costurilor cu energia, inputurile și forța de muncă.

Prin decizia adoptată marți seara, Guvernul revine asupra acestor modificări, menținând regimul fiscal favorabil pentru infrastructura agricolă de producție și depozitare.

