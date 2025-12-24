Connect with us

Program de sărbători la Primăria Alba Iulia - casierii și plăți online: încasări taxe și impozite, contracte, înregistrări decese

Publicat

acum 46 de secunde

Primăria Alba Iulia a anunțat programul serviciilor de încasări taxe și impozite, taxe pentru contracte, patrimoniu și cel de la Stare civilă – înregistrări decese, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Program Casierie Primăria Alba Iulia

În vederea încheierii exercițiului bugetar al anului 2025 casieria din sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A va avea următorul program al încasărilor:

Încasarea taxelor pentru anul 2025

  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2025, ora 16:00
  • în numerar: până la 30 decembrie 2025, ora 15:00

Ultima zi pentru încasarea taxei de timbru de arhitectură este 24 decembrie 2025, ora 16.00.

Program Direcția venituri – Taxe și impozite

În vederea încheierii exercițiului bugetar al anului 2025 Direcția venituri (taxe și impozite) va avea următorul program al încasărilor obligațiilor fiscale:

Încasarea obligațiilor fiscale pentru anul 2025:

  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2025, ora 15:00 - casieriile de la sediul Direcției venituri
  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2025, ora 18:00 - casieria din cadrul Biroului Unic situat în incinta Carolina Mall
  • în numerar: până la 30 decembrie 2025, ora 15:00 - casieriile de la sediul Direcției venituri
  • prin intermediul platformei ghiseul.ro: până la 28 decembrie 2025, ora 24:00
  • prin intermediul platformei de servicii electronice se.apulum.ro: până la 28 decembrie 2025, ora 24:00
  • prin intermediul stațiilor de plată Selfpay: până la 24 decembrie 2025, ora 15:00

Vezi și Impozite locale 2026 la Alba Iulia. Noile taxe pentru case, apartamente, terenuri și mașini, care intră în vigoare din 1 ianuarie

Program casierii Serviciul Contracte, Patrimoniu

În vederea încheierii exercițiului bugetar al anului 2025, casieriile care aparțin Serviciului Contracte, Patrimoniu vor avea următorul program al încasărilor:

Casieria din sediul serviciului, situat pe Bulevardul Republicii, nr. 26, etajul 2 - încasarea obligațiilor pentru anul 2025

  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2024, ora 16:00
  • cu numerar: până la 24 decembrie 2024, ora 14:00

Casieria din cadrul Biroului Unic, situat în Carolina Mall  - încasarea obligațiilor pentru anul 2025

  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2024, ora 18:00

Casieria din sediul Bazinului Olimpic, situat pe Bulevardul Republicii, nr. 3 - încasarea taxelor pentru ridicări auto

  • cu card bancar prin POS: până la 24 decembrie 2025, ora 16:00

Stare civilă – înregistrări decese

  • Joi, 25 decembrie: închis
  • Vineri, 26 decembrie: 9.00-13.00
  • Sâmbătă, 27 decembrie: 9.00-13.00
  • Joi, 1 ianuarie: închis
  • Vineri, 2 ianuarie: 9.00-13.00
  • Sâmbătă, 3 ianuarie: 9.00-13.00
  • Marți, 6 ianuarie: 9.00-13.00
  • Miercuri, 7 ianuarie: închis
