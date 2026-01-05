Ghișeul.ro, platforma de plăți online pentru taxe și impozite, indisponibilă luni dimineața

Ghișeul.ro, platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la 1 ianuarie 2026, este indisponibilă luni dimineața. Chiar dacă site-ul nu putea fi accesat la nivel național, aplicația mobilă era în continuare funcțională.

Platforma Ghișeul.ro a fost indisponibilă temporar și pe data de 2 ianuarie. Autoritățile au anunțat atunci că au fost efectuate lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor.

Reamintim faptul că de la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite.

Citește și Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii

O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.

Românii care plătesc taxele și impozitele locale până la 31 martie 2025 pot beneficia de o reducere de până la 10%.

Sumele datorale pot fi achitate prin Ghiseul.ro, în totalitate sau parțial, simplu, rapid și fără comision, informează Autoritatea pentru Digitalizarea României. Platforma online Ghișeul.ro oferă românilor posibilitatea să vizualizeze și să plătească taxele și impozitele locale din orice loc, fără să se mai deplaseze ori să stea la cozi.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News