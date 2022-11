Guvernatorul BNR anunță că inflația va ajunge 16% la finalul anului. Veștile nu sunt bune nici pentru românii cu credite la bănci

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a declarat luni că analiza Băncii Centrale arată că rata inflației va fi la finalul acestui an cu aproape un punct procentual mai mare decât în prezent, adică va fi „în jur de 16%”. Acum este de 15,32%.

Guvernatorul BNR afirmat că au mai fost perioade cu creșteri de costuri care vin din mișcări la prețul energiei, însă din 2005 până în prezent niciodată nu s-au dus atât de repede costurile la energie în prețurile finale.

Isărescu a precizat că, deși în primul semestru activitatea economică din România a fost una din cele mai ridicate din UE, în partea a doua a anului este previzibilă o temperare.

BNR a majorat prognoza inflaţiei pentru finalul acestui an la 16,3%, arată datele oferite de guvernatorul Mugur Isărescu la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

„Rata anuală a inflației s-a menținut pe o traiectorie ascendentă și în acest trimestru, dar în mod vizibil și-a încetinit viteza de creștere. În ultimele luni, inflația s-a plimbat între 14 și 16%.

La sfârșitul acestui an vedem o inflație mai mare decât în prezent, în jur de 16%”, a spus Isărescu la conferința de presă de la sediul băncii centrale.

El a menționat că România este pe locul 10 în Europa în ceea ce privește inflația și a susținut că situația este mai bună decât acum trei ani.

„Pe parcursul a aproape trei ani, ne-am îmbunătățit comparativ situația cu alte țări europene, suntem pe poziția a zecea. Sunt inclusiv țări din zona euro.

Mulți cred că, dacă ai intrat în zona euro, ai scăpat de inflație. Uite că se dovedește a fi neadevărat”, a mai afirmat Isărescu.

Mugur Isărescu a precizat că la realizarea acestei prognoze nu s-a ținut cont de ultima decizie a Guvernului: cea care prevede că producătorii vor fi obligați să vândă energia electrică cu 450 de lei pe MWh, ci doar de măsurile de plafonare a prețurilor la energie în vigoare la momentul aprobării raportului privind inflația.

Când va începe inflația să scadă

Guvernatorul BNR a menționat că anul viitor însă inflația va începe să scadă și va ajunge până la 11,2%, potrivit europafm.

„La sfârșitul acestui an, vedem o inflație mai mare decât în prezent, deci undeva la 16% și am să vă explic de ce. Nu neapărat sunt creșteri de preț, dacă vă uitați la noiembrie anul trecut, creșterea lunară a fost aproape zero dacă nu înșel sau chiar zero.

Nu vedem o asemenea performanță și în noimembrie anul acesta, avem creșteri din nou până la 16, după care scade inflația aproape permanent, cu excepția lui august anul viitor. Se ajunge pe undeva în apropierea țintei în 2024.”

Vești proaste pentru cei care au credite la bănci

Pentru cei cu credite bancare, veștile nu sunt chiar bune. Guvernatorul Mugur Isărescu spune că dobânzile la credite vor scădea numai atunci când va scădea și rata inflației:

„Dobânzile nu vor veni în jos, n-au cum să vină în jos până când inflația nu vine în jos. Dobânzile față de rata inflației sunt scăzute, deci ele vor rămâne la nivelurile actuale cel puțin până când inflația se va apropia de 8%.

Că se mai plimbă în jur de 8, plus, minus, într-adevăr uite că și controlul Consiliului Concurenței i-o fi influențat, n-am de unde să știu. Poate și declarația mea să zicem, bă, iar l-ați supărat pe guvernator, nu m-au supărat deloc.

Le-am atras atenția că sunt în fața unui tăvălug mediatic și că nu pot să trateze cum mi-a spus mie un bancher odată când i-am spus măi, fiți și voi mai atenți, domnu’guvernator, vă uitați prea des la televizor, trebuie să mă uit la televizor.

Percepția publică face parte din mediul în care lucrăm, nu luăm deciziii așa aiurea.”

Guvernatorul Băncii Naționale se așteaptă la o temperare a creșterii economice în România, după ce în prima parte a anului ne-am situat pe poziții fruntașe în Uniunea Europeană.

Mugur Isărescu a menționat că această creștere economică s-a bazat mai mult pe consum și a avertizat că, dacă nu se vor face investiții, va exista o încetinire a PIB-ului.

Isărescu: nimeni nu a luat credit în România cu pistolul la tâmplă

Întrebat de creșterea dobânzilor, Isărescu a afirmat că este o opțiune să iei credit, iar cei care fac acest lucru își asumă o serie de riscuri.

„În definitiv, cum a spus un contemporan celebru: nimeni nu a luat credit în România cu pistolul la tâmplă.

Deci este o opțiune să iei sau să nu iei credit și îți asumi și niște riscuri. Aceasta nu este o declarație cinică, este o realitate. Nu avem soluții pentru toată lumea”, a afirmat acesta, potrivit Libertatea

În România, dobânda la creditele cu dobândă variabilă a fost calculată în funcție de indicele ROBOR. În urma acuzațiilor că băncile se înțeleg pentru a crește ROBOR, din 2019 a fost introdus un alt indice, numit IRCC.

Acesta se calculează pe baza tranzacțiilor interbancare efective și urmează cursul ROBOR cu o întârziere de șase luni. În acest moment, indicele ROBOR la 3 luni este în jur de 8%.

Consiliul Concurenței a demarat recent o investigație asupra celor 10 bănci care cotează indicele ROBOR pentru a vedea dacă există înțelegeri anticoncurențiale.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News