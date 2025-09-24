Guvernul intenționează să reducă perioada de acordare a ajutorului de șomaj. Precizările premierului Ilie Bolojan

Guvernul intenționează să reducă perioada de acordare a ajutorului de șomaj. Premierul Ilie Bolojan s-a referit la acest subiect, în conferința de presă de miercuri.

”Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile.

În marile orașe din România și în zonele metropolitane la o distanță de 20-30 kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare a forței de muncă, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă.

Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Vezi și VIDEO/ Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară

Acesta s-a referit la o perioadă de acordare de șase luni. A făcut referire la măsuri prin care să fie mai mulți români atrași pe piața muncii.

Despre vârsta de pensionare

”Suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de cetățeni din populația activă, implicați în economie. Între 55 și 64 de ani doar 53% dinre români lucrează. Ceilalți, prin diferite excepții, au ieși la pensii, ori nu lucrează ori lucrează în străinătate.

Trebuie să avem un pachet de măsuri pentru a avea mai mulți oameni în economie. Trebuie să reducem excepțiile legate de pensionări anticipate și că creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie crescută, pentru că avem foarte multe excepții”, a mai spus Bolojan.

Premierul a precizat, de asemenea, că ”trebuie să ne asigurăm că munca la negru este tot mai puțină, prin controale”.

Durata de acordare a ajutorului de șomaj

În prezent, potrivit Ministerului Muncii, indemnizația de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 1 an

9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani

12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Indemnizaţie de şomaj pot primi persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii

nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare

nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii

sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News