Connect with us

Eveniment

Guvernul intenționează să reducă perioada de acordare a ajutorului de șomaj. Precizările premierului Ilie Bolojan

Publicat

acum O oră

Guvernul intenționează să reducă perioada de acordare a ajutorului de șomaj. Premierul Ilie Bolojan s-a referit la acest subiect, în conferința de presă de miercuri.

”Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile.

În marile orașe din România și în zonele metropolitane la o distanță de 20-30 kilometri practic nu ai cu cine lucra. În orice mare oraș se organizează târguri de angajare a forței de muncă, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenționează să meargă.

Prin urmare, nu există nicio justificare să menținem în continuare o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Vezi și VIDEO/ Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară

Acesta s-a referit la o perioadă de acordare de șase luni. A făcut referire la măsuri prin care să fie mai mulți români atrași pe piața muncii.

Despre vârsta de pensionare

”Suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de cetățeni din populația activă, implicați în economie. Între 55 și 64 de ani doar 53% dinre români lucrează. Ceilalți, prin diferite excepții, au ieși la pensii, ori nu lucrează ori lucrează în străinătate.

Trebuie să avem un pachet de măsuri pentru a avea mai mulți oameni în economie. Trebuie să reducem excepțiile legate de pensionări anticipate și că creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie crescută, pentru că avem foarte multe excepții”, a mai spus Bolojan.

Premierul a precizat, de asemenea, că ”trebuie să ne asigurăm că munca la negru este tot mai puțină, prin controale”.

Durata de acordare a ajutorului de șomaj

În prezent, potrivit Ministerului Muncii, indemnizația de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

  • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 1 an
  • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani
  • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Indemnizaţie de şomaj pot primi persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii
  • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare
  • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii
  • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 28 de minute

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Evenimentacum O oră

Guvernul intenționează să reducă perioada de acordare a ajutorului de șomaj. Precizările premierului Ilie Bolojan
Evenimentacum O oră

Acțiune a polițiștilor pe raza orașului Teiuș, pentru prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum o zi

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

alimente pret plafonat
Economieacum 2 ore

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va prelungi măsura
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Actualitateacum 2 zile

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum 2 zile

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum o zi

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 2 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Aiudacum 6 ore

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Evenimentacum o zi

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 28 de minute

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Educațieacum o zi

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Mai mult din Educatie