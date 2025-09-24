LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară

Premierul Ilie Bolojan prezintă, miercuri, în conferință de presă, rezultatele întâlnirilor din vizita la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Luni, premierul a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu comisari europeni responsabili de Economie şi Apărare, alături de vicepreşedintele executiv Roxana Mânzatu.

Premierul Ilie Bolojan. Declarații

Am convenit un deficit cu care România să închidă anul acesta de 8,4% din PIB

Principala influență a acestui deficit e creșterea costului legat de buget. Inițial s-a apreciat puțin peste 40 miliarde lei, dar costul va depăși 50 miliarde.

pe apărare, unde pentru România s-a alocat din SAFE 16 miliarde euro, cea mai mare parte pentru apărare; puțin peste 4 miliarde din această sumă este pentru componenta de transport

Până la jumătatea lunii octombrie 0 listă cu Planul Național pentru Apărare; în noiembrie să fie avizat ân CSAT după ce sunt acceptate de Comisie

Trei efecte majore ale acestui credit. Componente de apărare: România s-a angajat ca cheltuielile să nu coboare sub 2,2% din PIB, din care o cotă de 1% e pentru achiziții. Timp de 4 ani, această cotă va fi acoperită din programul SAFE.

Conmponenta bugetară: acesta e un credit, dar la dobânzi de 4 ori mai mici decât se împrumută România, cu perioadă de grație de 10 ani.

Componenta de transport: tronsonul de autostradă Pașcani-Suceava-Siret și tronsonul Pașcani-Iași-Ungheni. Sunt evaluate la peste 3 miliarde euro, potrivit g4media.ro

România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale pentru asigurarea finanțării pentru spitalele care nu au mai rămas în PNRR. Lista proiectelor, până la finalul lunii noiembrie.

Rectificarea bugetară

Rectificarea de buget va fi demarată joi; cel mai târziu vineri dimineață va fi publicată în transparență.

Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produse alimentare. Proiectul va fi în ședința de guvern de mâine. Plafonarea se va prelungi pe 6 luni.

creșterea producției: să susținem producătorii puternici prin programe dedicate acestora pentru creșterea capacității de producție sau pentru diversificarea producției cu produse care acum sunt importate

susținerea exporturilor românești

să susținem mari companii care sunt în România dar nu au fabrici aici să fie susținuți să-și mute producția aici

Reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale: e un pachet foarte important care face administrația mai eficientă

Fără o reducere de cheltuieli care să nu însemne cel puțin 2 miliarde lei este imposibil ca guvernele României să acopere subcontractarea pe PNRR sau cererile pe Anghel Saligny. E vorba de reduceri contra investiții.

În actualizare

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News